Cuándo se trata el proyecto de Reforma Laboral del gobierno de Javier Milei: la fecha en el Congreso

Cuándo se trata la reforma laboral

Con la reforma laboral como eje central de su agenda legislativa, el presidente Javier Milei decidió convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias durante febrero. La convocatoria quedó formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial, y fija el período de trabajo parlamentario entre el 2 y el 27 de febrero.

Dentro del temario definido por el Poder Ejecutivo, el proyecto de reforma laboral aparece como la iniciativa más relevante y ya tiene una fecha prevista de ingreso y tratamiento en el Congreso: el 11 de febrero de 2026.

El cronograma previsto para la reforma laboral

Según el esquema que maneja el oficialismo, el Senado buscará avanzar con el debate del proyecto durante la primera quincena de febrero. La intención es habilitar una sesión clave entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, antes del inicio del período ordinario de sesiones, que comenzará el 1° de marzo con el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa.

La estrategia parlamentaria está coordinada desde la comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Patricia Bullrich, mientras el Gobierno trabaja en asegurar los apoyos necesarios y cerrar las últimas modificaciones al texto.

Reforma laboral: qué se espera en febrero

Sesiones extraordinarias: qué habilita el decreto

El decreto establece que el Congreso solo podrá tratar los cuatro proyectos incluidos en la convocatoria, salvo que exista una nueva citación presidencial. Además de la reforma laboral, el temario contempla:

El tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea .

Un proyecto para adecuar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial .

El acuerdo parlamentario para la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Un antecedente reciente

Se trata de la segunda convocatoria a sesiones extraordinarias durante el receso legislativo. En diciembre, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales del arranque de la gestión.

Así, el 11 de febrero se perfila como la fecha clave para el ingreso y el inicio del debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, uno de los proyectos más sensibles y de mayor impacto político del temario de extraordinarias.

Qué cambia con la reforma laboral

CGT descree de la negociación con el Gobierno y se focaliza en las provincias

A última hora de este martes la CGT dio por virtualmente clausurada la posibilidad de un acercamiento con el Gobierno para negociar amortiguadores al proyecto de ley de reforma laboral del oficialismo. Tras aguardar una convocatoria de la senadora Patricia Bullrich y del “ala dialoguista” del Ejecutivo la central obrera optó por reforzar sus nexos con gobernadores a la espera de una eventual sumatoria de masa crítica de legisladores dispuestos a complicar el tránsito de la iniciativa en el Congreso.

Más allá de los anuncios de Bullrich y de sus colaboradores acerca de la apertura de una instancia de intercambio con la central obrera, ninguno de los sectores de peso dentro de la organización dio cuenta de un contacto conducente en ese sentido. Tampoco en el equipo de abogados sindicales que aguardaba una llamada de Josefina Tajes, la asesora de la exministra de Seguridad nominada para debatir eventuales cambios en la noma.