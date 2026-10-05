Despidos en un importante frigorífico en medio de la crisis de Milei

Un importante frigorífico de Santa Fe comenzó a suspender trabajadores ante la reducción de actividad de faena y la baja de consumo de carne, producto de la crisis económica que generó Javier Milei.

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Se trata de Friar que tiene su planta la ciudad santafecina de Reconquista. La medida alcanza a decenas de empleados y apunta a reducir temporalmente las horas de trabajo sin avanzar, al menos por ahora, con nuevos despidos.

El acuerdo fue alcanzado entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Carne y se encuentra en proceso de homologación ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. La primera etapa del régimen se extenderá hasta el 30 de noviembre, aunque podría prolongarse si las condiciones de la industria no mejoran.

El mecanismo elegido contempla la denominada garantía horaria, prevista dentro del convenio colectivo de la actividad. De esta manera, los trabajadores alcanzados por las suspensiones tendrán asegurado el pago de un mínimo de 70 horas por quincena, equivalentes a 140 horas mensuales, aun cuando la reducción de la actividad impida cumplir con la jornada habitual. La intención expresada por las partes es preservar los puestos de trabajo frente a un escenario de menor producción.

La planta trabaja por debajo de su capacidad

La reducción de las jornadas está vinculada directamente con el nivel de faena que registra el establecimiento. Según datos difundidos durante septiembre, Friar procesaba alrededor de 500 animales diarios frente a una capacidad estimada de 850 cabezas. Ese nivel representa aproximadamente el 59% de la capacidad informada.

El desfasaje entre la capacidad instalada y el volumen efectivamente procesado explica parte de la presión sobre los costos de una planta de gran escala. Menos animales faenados implican distribuir gastos de infraestructura, mantenimiento y refrigeración sobre una cantidad menor de unidades. La situación también repercute sobre los ingresos de los trabajadores. La garantía horaria establece un piso de horas remuneradas, pero no necesariamente permite conservar todos los adicionales vinculados con la producción, los premios o la actividad exportadora.

El nuevo esquema se suma a otras medidas de reducción de personal que habían generado preocupación en la planta durante septiembre. También se habían producido retiros voluntarios.

Friar es una de las empresas con mayor peso en el empleo de Reconquista. La planta cuenta con alrededor de 1.000 trabajadores entre operarios y personal administrativo, por lo que cualquier reducción de jornadas o puestos de trabajo tiene impacto más allá de la fábrica.