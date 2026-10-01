Una histórica empresa agrícola entró en concurso preventivo por la crisis de Milei

Producto de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, una importante empresa del agro entró en concurso preventivo como consecuencia del mal pasar de otras compañías del sector.

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Se trata de Boagro Agronegocios S.A., una firma dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos en Santa Fe, la cual acumula una deuda financiera superior a los $3.000 millones y 206 cheques rechazados por otros $2.936 millones.

¿Cuándo se abrió el concurso preventivo de Boagro y cuál es el cronograma judicial?

La apertura del proceso fue resuelta el 18 de agosto de 2026 por la jueza subrogante Natalia Carinelli, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rafaela. La medida alcanza a la sociedad con domicilio en Colonia Bossi, departamento San Cristóbal.

El expediente ya tiene establecido el cronograma para los acreedores. Hasta el 30 de septiembre deberán presentar ante la sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos. Luego, el informe individual deberá ser entregado el 24 de noviembre, mientras que el informe general está previsto para el 17 de febrero de 2027. La audiencia informativa, en tanto, fue fijada para el 13 de agosto de ese año.

Cheques rebotados y deudas bancarias: el colapso financiero de la firma agropecuaria

Los registros financieros exhiben la magnitud de las dificultades que atravesó la compañía. Boagro acumuló compromisos por más de $3.000 millones con bancos y sociedades de garantía recíproca. En paralelo, se contabilizaron 206 cheques rechazados por $2.936.051.820,80. Ninguno de esos documentos figura como abonado, según el registro informado. Los montos corresponden a fuentes diferentes y no deben sumarse automáticamente, ya que puede existir superposición entre las obligaciones. La verdadera composición del pasivo concursal se conocerá una vez que avance el proceso judicial y se verifiquen los créditos reclamados por los acreedores.

La firma tiene como actividad principal la venta de insumos indispensables para la producción agrícola y también registra cultivos de maíz, soja, trigo y girasol. La firma llegó a Santa Fe después de trasladar su domicilio social desde Córdoba, una modificación aprobada mediante asambleas extraordinarias realizadas entre 2021 y 2022 y registrada formalmente en 2023.

Su concurso se produce además después de una etapa de fuerte deterioro financiero entre empresas vinculadas al negocio agropecuario. Según el medio Bichos de Campo, fuentes relacionadas con la sindicatura, Boagro habría quedado particularmente expuesta por la crisis de otros actores del sector y por deudas bancarias que no logró recomponer.

¿Qué otras empresas del agro cayeron en concurso preventivo o quiebra?

La compañía también aparece vinculada comercialmente con Surcos, una de las empresas del rubro que atravesó un proceso concursal. Los Grobo Agropecuaria, Agrofina y Surcos habían iniciado sus respectivos concursos preventivos en febrero de 2025, mientras que Bioceres solicitó el suyo en enero de 2026 y posteriormente fue declarada en quiebra en marzo.