Pandanés cerró sus locales y despidió a 150 trabajadores

La cadena de panaderías Pandanés cerró sus 25 sucursales y dejó a 150 trabajadores sin empleo en medio de una crisis financiera que terminó con la decisión de solicitar la quiebra.

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Los empleados aseguran que se enteraron durante la madrugada, a través de un mensaje de WhatsApp y denuncian que encontraron los locales clausurados con nuevas cerraduras cuando fueron a trabajar.

Despidos por WhatsApp y locales cerrados

Según relató Analía Centeno a El Destape Radio, una de las trabajadoras despedidas, el mensaje llegó al grupo general de empleados a las 3:56 de la madrugada. Allí se les comunicó que no debían presentarse a trabajar.

La trabajadora contó que, al acercarse a uno de los establecimientos, encontró el local con “doble candado” y que tampoco pudieron ingresar para retirar sus pertenencias. En otro de los locales, según su testimonio, también habían cambiado la cerradura.

Los empleados aseguran que no recibieron cartas documento ni otra comunicación formal y que la información llegó únicamente a través de WhatsApp y de una persona cuya identidad desconocían.

El cierre alcanzó también a la planta de producción ubicada en Barracas, donde se elaboraban los panificados. La trabajadora afirmó que en las puertas de los establecimientos aparecieron carteles que indicaban que permanecían cerrados “por reformas”, algo que generó mayor incertidumbre entre los empleados.

Las denuncias de los trabajadores sobre cómo trabajaban

Además de cuestionar la forma en que fueron comunicados los despidos, los trabajadores hicieron referencia a distintas situaciones laborales que, según denunciaron, se produjeron durante el funcionamiento de la empresa.

Entre ellas, señalaron que se les habría pedido que no tuvieran vínculo con el sindicato. También denunciaron que eran obligados a vender productos elaborados uno o dos días antes, una práctica que, según Centeno, no realizaban habitualmente.

La trabajadora también aseguró que se aplicaban descuentos salariales cuando un empleado faltaba por motivos médicos. A esto sumó cuestionamientos sobre las condiciones del personal de planta, que, según su testimonio, no contaba con el uniforme de trabajo adecuado.

Se trata de afirmaciones realizadas por una trabajadora despedida y no de conclusiones judiciales sobre las condiciones laborales de la empresa.

Una crisis que terminó en el cierre de Pandanés

El cierre se produjo después de un proceso de deterioro financiero. Pandanés había ingresado en concurso preventivo a fines de 2025, según el testimonio de los propios trabajadores del lugar.

La presentación judicial de la empresa había atribuido previamente su deterioro a la caída del consumo, la recesión, la inflación y el incremento de costos. Según la documentación citada por medios que siguieron el proceso, las ventas habían caído más de un 50% respecto del volumen histórico y la firma había acumulado cheques rechazados por decenas de millones de pesos.

La compañía llegó a operar 25 locales y desarrolló un esquema de producción centralizada. El deterioro de la actividad derivó primero en el cierre de algunas sucursales y finalmente en la clausura de toda la red comercial.

Ahora, los trabajadores quedaron a la espera de definiciones sobre sus salarios, indemnizaciones y pertenencias, mientras la empresa avanza con el pedido de quiebra.

La incertidumbre de los empleados

En este marco, la determinación de cerrar dejó a los trabajadores sin información clara sobre los próximos pasos. Centeno señaló que algunos compañeros recibían mensajes aislados, pero que no existía una comunicación concreta para todo el personal.

La trabajadora también contó que el sueldo correspondiente a septiembre fue abonado por adelantado, pero que la empresa mantenía pendiente el pago del aguinaldo correspondiente a julio, que finalmente fue depositado junto con el salario. Un día antes del cierre, los empleados habían concurrido normalmente a sus puestos.