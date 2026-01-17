En un contexto donde equipar el hogar requiere una búsqueda minuciosa de precios, las grandes cadenas de supermercados han lanzado una batería de ofertas en ollas y sartenes que prometen aliviar el bolsillo. Coto, Carrefour y Jumbo se disputan a los clientes con rebajas que tocan un techo del 50% y opciones de financiación que llegan hasta las 9 cuotas sin interés, una herramienta clave para acceder a productos de gama media y alta.

El podio de los precios bajos lo lidera Coto, donde es posible encontrar sartenes antiadherentes por apenas $16.799. Sin embargo, la oferta más agresiva en términos porcentuales también se encuentra en esta cadena: un Wok de la línea Gourmet Multiflon se ofrece a mitad de precio (50% off), bajando de casi $48.000 a $23.999. Por su parte, Carrefour presenta una opción muy competitiva en el segmento de entrada con una olla-sartén desmontable 2 en 1 por $19.549, siendo el producto más económico de su catálogo actual.

Para quienes buscan renovar ollas de mayor calidad o incorporar tecnología a la cocina, la financiación juega un rol fundamental. Jumbo apuesta fuerte a su marca propia (Krea) y a Multiflon con un descuento lineal del 40% en todas sus ollas seleccionadas, sumando 3 cuotas sin interés con su tarjeta de fidelidad. En la vereda de enfrente, Carrefour se diferencia con plazos más largos: ofrece 9 cuotas sin interés (con Mi Carrefour Crédito) en productos premium, como ollas de hierro fundido y arroceras de marcas internacionales como Cuisinart, cuyos precios superan los $140.000.

A continuación, el detalle de las ofertas disponibles en cada supermercado, organizadas por tipo de producto y ordenadas desde la opción más barata a la más costosa.

Ofertas en Coto

La cadena destaca por tener el precio de entrada más bajo y el mayor porcentaje de descuento (50%) en un producto específico.

Sartenes, Woks y Biferas

Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris: $16.799,30 (30% off)

(30% off) Sartén Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris: $16.799,30 (30% off)

(30% off) Sartén Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris: $20.999,30 (30% off)

(30% off) Wok Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 28 cm gris: $23.999,50 ( 50% off )

( ) Sartén 4 huevos Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 26 cm gris: $25.199,30 (30% off)

(30% off) Bifera Antiadherente Línea Gourmet Multiflon gris: $27.999,30 (30% off)

(30% off) Wok Antiadherente Home Design Multiflon 28 cm gris: $34.999,30 (30% off)

Coto, Carrefour y Jumbo liquidan ollas y sartenes con rebajas de hasta 50%.

Ollas, Cacerolas y Jarros

Cacerola con mango Antiadherente Essencial Multiflon 18 cm gris: $20.999,30 (30% off)

(30% off) Jarro hervidor Antiadherente Home Design Multiflon 14 cm gris: $23.099,30 (30% off)

(30% off) Cacerola con mango Antiadherente Home Design Multiflon 18 cm gris: $30.099,30 (30% off)

(30% off) Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 20 cm gris: $37.099,30 (30% off)

(30% off) Cacerola con asas Antiadherente Home Design Multiflon 24 cm gris: $48.999,30 (30% off)

(30% off) Olla Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 24 cm gris: $48.999,30 (30% off)

(30% off) Olla colapasta Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 22 cm gris: $55.999,30 (30% off)

Sets y Baterías de Cocina

Set x4 piezas Cocción Línea Daily: $83.999,30 (30% off)

(30% off) Batería de cocina Antiadherente Línea Gourmet Multiflon 4 piezas gris: $104.999,30 (30% off)

Ofertas en Jumbo

Esta cadena ofrece un descuento uniforme muy alto (40%) y financiación en 3 cuotas.

Ollas y Cacerolas

Olla 20 Alum Forjado Wood Krea: $34.431 (40% off)

(40% off) Olla 24 Alum Forjado Wood Krea: $43.655,40 (40% off)

(40% off) Olla 20 cm Aluminio Krea: $54.359,40 (40% off)

(40% off) Olla 26 cm Multiflon: $59.970 (40% off)

(40% off) Olla 24 cm Aluminio Krea: $67.215 (40% off)

Ofertas en Carrefour

Se destaca por la variedad de electrodomésticos de cocción y financiación extendida (9 cuotas) en productos seleccionados de alto valor.

Ollas Tradicionales y de Hierro

Olla sartén Gadnic MARMI168 desmontable 2 en 1: $19.549 (23% off)

(23% off) Olla Tefal Primary 18 cm: $42.489,30 (30% off)

(30% off) Olla cacerola Aston 24 cm con tapa de vidrio antiadherente: $44.671,25 (35% off)

(35% off) Olla con tapa de vidrio Pratika Tefal: $50.330 (30% off)

(30% off) Olla Tefal 24 cm Stone Effect antiadherente con tapa de vidrio: $84.184,82 (33% off)

(33% off) Olla Tefal Duetto 24 cm: $87.430 (30% off)

(30% off) Olla de hierro BBQ Grill de fundición 3 L: $146.367 (22% off)

(22% off) Olla cacerola Feuer 25 cm de hierro enlozado: $165.589,82 (33% off)

Ollas Eléctricas, a Presión y Arroceras