Supermercados lanzaron un 2x1 de pequeños electrodomésticos y hay ofertas desde freidoras de aire hasta cafeteras.

En el marco de las promociones por las fiestas de fin de año, Carrefour sorprendió a sus clientes con una oferta que promete ser irresistible: un 2x1 en pequeños electrodomésticos. Lo más atractivo es que la promo permite combinar distintos productos, abonando únicamente el valor del artículo más caro. Además, la cadena Coto se sumó a las promociones con rebajas en televisores y aires acondicionados.

Esta promoción está vigente tanto en las sucursales físicas que cuentan con sector electrodomésticos como en la tienda online. De esta manera, podés comprar, por ejemplo, una freidora de aire junto con una cafetera y pagar solo el precio del artículo de mayor precio, asegurando un ahorro significativo.

En los locales de Carrefour que incluyen esta sección, se pueden ver carteles amarillos bien visibles con la leyenda: "2x1 en seleccionados de pequeños electrodomésticos y accesorios de informática. Combiná como quieras". La oferta se extiende hasta el 5 de enero de 2026 inclusive y aclara que se descontará el producto de menor valor.

Para ilustrar, si adquirís una freidora de aire con un precio de $229.000 y una cafetera express que cuesta $233.000, solo abonás $233.000, ahorrando el importe de la freidora. Sin dudas, una oportunidad para quienes estén buscando renovar o sumar electrodomésticos en casa.

En un relevamiento realizado por iProfesional tanto en una sucursal de Carrefour como en su página web, se identificaron varios productos que forman parte del 2x1, abarcando diferentes modelos y marcas, lo que amplía las opciones para los consumidores. A continuación algunos precios de productos que se venden 2x1:

Freidora de aire doble cajón Mandine (9L): $283.000

Sandwichera/waflera Mandine: $107.000

Cafetera de filtro: $53.000

Cafetera exrpess: $233.000

Freidora con aceite doble: $185.000

Cafetera express Mandine: $293.00

Tostadora: $83.000

Tostadora Bluesky: $35.000

Sandwichera Bluesky: $43.000

Batidora planetaria: $207.000

Licuadroa Bluesky: $49.000

Freidora de aire horno Mandine: $229.000

Los electrodomésticos en Carrefour pueden combinarse y se descuenta el precio del artículo de menor valor (Gentileza: iProfesional).

Las ofertas de electro en supermercados Coto y cómo aprovecharlas

Por otra parte, la cadena Coto también se sumó a las promociones con rebajas en televisores y aires acondicionados. Los clientes que posean la tarjeta Comunidad pueden acceder a descuentos de hasta un 30% en estos productos. Algunas de las ofertas en televisores incluyen modelos Smart TV LED de marcas como TOP HOUSE, THS y BGH, en tamaños que van desde 32 hasta 50 pulgadas. Mientras que en aires acondicionados, se destacan equipos Split con diferentes potencias y marcas reconocidas. A continuación una lista de algunos productos, incluyendo precios y ahorro:

Televisores

Smart TV LED TOP HOUSE 32" – Precio lista: $279.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $195.999,30 | Ahorro: 30%

Smart TV LED THS 32" (exclusivo digital) – Precio lista: $319.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $223.999,30 | Ahorro: 30%

Smart TV LED BGH 32" – Precio lista: $329.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $263.999,20 | Ahorro: 20%

Smart TV LED BGH 32" – Precio lista: $329.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $280.499,15 | Ahorro: 15%

Smart TV LED THS 43" – Precio lista: $409.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $327.999,20 | Ahorro: 20%

Smart TV LED TOP HOUSE 43" (exclusivo digital) – Precio lista: $409.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $348.499,15 | Ahorro: 15%

Smart TV LED NOBLEX 50" (exclusivo digital) – Precio lista: $569.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $484.499,15 | Ahorro: 15%

Aires acondicionados

Aire Acondicionado Split TOP HOUSE 2200 Fg 2600 – Precio lista: $699.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $524.999,25 | Ahorro: 25%

Aire Acondicionado Split THS 2300 Fg 2500 W – Precio lista: $760.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $570.749,25 | Ahorro: 25%

Aire Acondicionado Split BGH 2190 Fg 2450 W – Precio lista: $799.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $639.999,20 | Ahorro: 20%

Aire Acondicionado Split THS 2900 Fg 3100 W – Precio lista: $820.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $615.749,25 | Ahorro: 25%

Aire Acondicionado Split TOP HOUSE 2700 Fg 3200 – Precio lista: $863.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $647.999,25 | Ahorro: 25%

Aire Acondicionado Split BGH 2750 Fg 3250 W – Precio lista: $959.999,00 | Oferta Comunidad Coto: $767.999,20 | Ahorro: 20%

Por último, debemos mencionar que el programa de fidelización Comunidad Coto permite a sus usuarios disfrutar de descuentos exclusivos y promociones especiales, sin costo para registrarse ni mantener la membresía. La novedad es que ya no es necesaria la tarjeta física, ya que con el DNI se puede acceder a estos beneficios, agilizando el proceso de compra en caja.