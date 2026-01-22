Un outlet importa directo de China y todos sus productos están a precio de liquidación.

En la zona oeste del Gran Buenos Aires abrió sus puertas Kiranimport, un mega outlet que ya se convirtió en un fenómeno. A sólo 45 minutos del Obelisco, este gigante importador ofrece miles de productos directamente desde China, desde muebles y electrónica hasta artículos para el hogar y bazar, todo a precios en dólares que sorprenden a quienes visitan el lugar.

El local, ubicado en Avenida Rivadavia 23124, a unas 12 cuadras de la estación de Ituzaingó y casi la misma distancia de la estación de Padua, no es un comercio tradicional con vidriera. Más bien, es un amplio galpón donde los productos están apilados hasta el techo, organizados y vigilados por un sistema de seguridad con numerosas cámaras. La experiencia es única, con largas filas en algunos momentos y la necesidad de ir con tiempo y paciencia para encontrar las mejores ofertas.

Al ingresar, lo primero que se debe verificar es la cotización del día, que determina el valor en pesos de los productos, todos en dólares. Aunque algunos carteles indican que se toma como referencia el dólar blue, la tasa suele estar entre el oficial y el blue. Por ejemplo, en este momento el dólar oficial para la compra está en $1.410, el blue en $1.485 y el dólar del local en $1.450, visible en carteles sobre el sector de cajas.

Kiranimport funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 13, aunque algunos sábados extienden la atención hasta las 17. Para facilitar el acceso, ofrecen un servicio de traslado gratuito y continuo entre el local y la estación de Padua durante el horario comercial, evitando que los clientes tengan que caminar largas distancias.

Las compras pueden realizarse tanto en persona como a través de WhatsApp, con la opción de retirar en el local o pedir envío a cualquier punto del país. No hay un monto mínimo para comprar, y se aceptan transferencias, tarjetas de débito y crédito. Además, existen descuentos por pago en efectivo: un 10% de rebaja general, un 12% si la compra supera los u$s500 y un 15% para gastos mayores a u$s1.000.

Los productos y precios destacados del nuevo mega outlet importador

La variedad de productos es enorme e incluye categorías como audio y parlantes, bazar, belleza, calefacción, cámaras y seguridad, electrodomésticos, ferretería, grifería, iluminación, muebles, juguetes, salud y artículos para mascotas, entre otros. Para quienes quieran evaluar con calma, ofrecen un listado completo por WhatsApp.

Kiranimport es un mega outlet de productos chinos que ya se convirtió en un fenómeno.

Entre los artículos destacados, se encuentran freidoras de aire de distintas capacidades desde u$s41,31, fábrica de pan a u$s91,13, grills eléctricos desde u$s21,87, cafeteras expreso a u$s78,98 y máquinas para hacer algodón de azúcar por u$s18,48. Además, cuentan con una marca propia llamada Cauipe, que incluye productos como sandwichera a u$s10,69, tostadora por u$s11,55 y yogurtera a u$s24,40.

En electrónica, se pueden conseguir desde autoestéreos fijos a u$s8,26, proyectores gamer a u$s54,68, hasta ventiladores portátiles USB por menos de u$s3. En muebles, las sillas plegables arrancan en u$s16,52 y sillones de tres cuerpos con camastro llegan a u$s152,48.

Además, hay productos especiales para mascotas, como redes de aislamiento desde u$s3,38 y correas para perros a u$s9,72. Entre lo más buscado, destacan el TV box 4G para convertir cualquier televisor en Smart TV con acceso a Netflix y Disney, disponible a $20.000, y televisores de 50 pulgadas de marcas reconocidas, aunque suelen agotarse rápidamente.