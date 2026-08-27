Descuentos en vuelos y promociones aéreas en el Travel Sale 2026: cómo y dónde encontrarlos

Llega una nueva edición del Travel Sale 2026, una de las semanas más esperadas por quienes buscan conseguir vuelos y viajes a precios promocionales. Aerolíneas, agencias y plataformas volverán a ofrecer descuentos, financiación y beneficios especiales para distintos destinos, con especial expectativa sobre el turismo nacional.

El antecedente de 2025 alimenta las expectativas. Durante el Travel Sale del año pasado, hubo un 50% más de nuevos usuarios y algunas empresas registraron incrementos de ventas de hasta 450% respecto de una semana habitual. Además, el 63% de las operaciones correspondieron a destinos dentro de la Argentina. Para este año, el nivel de búsquedas promete volver a ser elevado, aunque el volumen de ventas dependerá de la calidad de las tarifas y de las opciones de financiación.

Travel Sale 2026: qué descuentos y promociones se pueden encontrar

Una de las principales apuestas de esta edición será la financiación, especialmente las cuotas sin interés. En el Travel Sale 2025, las opciones de 12 y 18 cuotas tuvieron un peso importante, sobre todo entre quienes compraron viajes dentro de la Argentina.

Para 2026, se espera una combinación de alternativas: cuotas sin interés, descuentos asociados a determinados medios de pago, beneficios exclusivos de bancos y promociones puntuales. Por eso, el precio publicado no será el único factor que habrá que mirar antes de comprar.

“Hoy la financiación forma parte del precio”, explica Matías Mute, cofundador de Promociones Aéreas. La diferencia puede ser significativa entre dos viajes con un valor final similar si uno ofrece la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés y el otro exige abonar todo de una vez.

El comportamiento de los consumidores también cambió. “Ya no alcanza solamente con poner el cartel de Travel Sale a una tarifa”, sostiene Mute. Los usuarios comparan el mismo vuelo en diferentes plataformas, revisan qué incluye cada propuesta y prestan especial atención al monto que efectivamente terminan pagando.

Cómo encontrar vuelos baratos durante el Travel Sale

La recomendación principal de los especialistas es llegar al Travel Sale con una referencia previa de precios. Esto permite distinguir una verdadera oportunidad de una tarifa que simplemente aparece acompañada por un porcentaje de descuento.

“El ahorro real se mide comparando contra lo que ese mismo viaje costaba antes, no mirando el porcentaje de descuento que aparece tachado”, señala Mute. Incluso puede suceder que una tarifa que estaba disponible antes del evento resulte más conveniente que una promoción publicada durante el Travel Sale.

Pasajeros en Aeroparque.

Por eso, antes de comprar conviene comparar:

El precio del mismo vuelo en distintas plataformas.

El valor del pasaje antes del Travel Sale.

Qué equipaje está incluido.

Los impuestos, tasas y cargos adicionales.

Las condiciones de cambio y cancelación.

El precio final con cada medio de pago.

Las alternativas de financiación disponibles.

La regla es sencilla: hay que comprar el precio, no el descuento.

Paquetes de viaje: otra opción para aprovechar el Travel Sale

Los vuelos no serán necesariamente los únicos protagonistas. Los paquetes turísticos podrían ganar terreno durante el Travel Sale porque permiten conocer de antemano una parte importante del costo total de las vacaciones.

La lógica de compra también cambió. En lugar de buscar primero un pasaje aéreo y resolver el resto después, cada vez más viajeros hacen la cuenta completa: vuelo, alojamiento, traslados y comidas. En ese escenario, un paquete puede terminar siendo más conveniente que contratar cada servicio por separado.

El fenómeno puede ser todavía más marcado en las propuestas all inclusive. Para una familia, contar con alojamiento, comidas y otros servicios incluidos permite tener mayor previsibilidad sobre cuánto costará el viaje y reducir los gastos imprevistos durante las vacaciones.