Hasta cuándo es el Travel Sale 2026, fechas y qué descuentos hay en vuelos, hoteles y paquetes para viajar en Argentina y el exterior

El Travel Sale 2026 ya está en marcha y quienes estén pensando en organizar sus próximas vacaciones tienen tiempo hasta el domingo 30 de agosto para acceder a las promociones de esta edición. La campaña comenzó el lunes 24 y reúne durante siete días ofertas de agencias de viajes para destinos nacionales e internacionales.

La iniciativa, impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), concentra descuentos y alternativas de financiación en distintos servicios turísticos. Entre las propuestas aparecen pasajes aéreos, hoteles, paquetes, excursiones, alquiler de vehículos, cruceros y asistencia al viajero. Los descuentos pueden llegar hasta el 50%, aunque las condiciones varían según cada empresa, destino y medio de pago.

Hasta cuándo es el Travel Sale 2026

La edición 2026 del Travel Sale comenzó el lunes 24 de agosto y termina el domingo 30 de agosto, por lo que la campaña tiene una duración total de siete días. Las promociones pueden modificarse durante el evento y algunas están sujetas a cupos o disponibilidad.

Por eso, más allá del porcentaje anunciado, resulta clave comparar el precio final con el que tenía el producto antes de la campaña. Tener una referencia previa permite determinar si una rebaja es realmente conveniente y evitar tomar una decisión únicamente por el impacto de un cartel que anuncia un determinado porcentaje de descuento.

Qué descuentos hay en vuelos, hoteles y paquetes

El Travel Sale contempla propuestas para viajar dentro de Argentina y al exterior, con promociones en distintos servicios turísticos. La oferta incluye:

Vuelos nacionales e internacionales.

Hoteles y otros alojamientos.

Paquetes turísticos.

Excursiones y actividades.

Alquiler de autos.

Cruceros.

Asistencia al viajero.

En materia de descuentos, la campaña contempla rebajas de hasta 50%, aunque ese porcentaje no se aplica de manera uniforme a todos los productos. También aparecen promociones específicas de bancos y agencias. Por ejemplo, BBVA ofrece durante el Travel Sale beneficios de hasta 30% en determinados vuelos y alojamientos, además de financiación de hasta 12 cuotas sin interés en paquetes, hoteles y actividades en propuestas seleccionadas.

Banco Nación, por su parte, ofrece para determinados productos nacionales hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta 30% en hoteles. Para destinos internacionales, suma cupones específicos, entre ellos beneficios de 15% con GOL y de 20% con Avianca, sujetos a las condiciones de cada promoción.

Vacaciones.

También hay agencias que ofrecen descuentos propios. Despegar, por ejemplo, anuncia hasta 12 cuotas sin interés en viajes nacionales y promociones específicas para vuelos, hoteles, paquetes y actividades internacionales.

Cuotas, tarjetas y cómo conseguir una oferta realmente conveniente

Uno de los puntos centrales del Travel Sale 2026 es la financiación. Sin embargo, no todas las ofertas tienen las mismas condiciones: las cuotas, los descuentos adicionales y los medios de pago habilitados dependen de cada agencia, banco y producto.

Antes de comprar, conviene verificar el límite disponible de la tarjeta de crédito, especialmente cuando es un paquete de varios servicios. También hay que revisar si las cuotas son realmente sin interés, cuál es el precio final y qué condiciones de cancelación o devolución tiene la reserva.

La flexibilidad también puede ser determinante. Comparar distintas fechas de salida y regreso, considerar destinos alternativos y revisar el precio total -incluidos impuestos, equipaje y otros cargos- puede hacer una diferencia mayor que perseguir simplemente el porcentaje de descuento más alto.