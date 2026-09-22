Descuentos en supermercados de hasta 35% con tope de $100.000 de reintegro en septiembre de 2026

Septiembre trae una nueva batería de promociones para quienes buscan reducir el costo de las compras del supermercado. Las principales cadenas ofrecen descuentos y reintegros asociados a bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de pago, aunque cada beneficio tiene sus propios días de vigencia, topes y condiciones.

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Entre las alternativas relevadas están Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día, con beneficios que llegan hasta el 35% de descuento. En algunos casos se exige un consumo mínimo, mientras que otros permiten acceder a la promoción sin tope de reintegro.

Descuentos en Carrefour: Banco Nación y Mercado Pago

Carrefour mantiene durante septiembre promociones vinculadas principalmente con Banco Nación y Mercado Pago.

Los clientes de Banco Nación pueden acceder a un 5% de descuento, con un tope de $5.000 por semana, de lunes a viernes. Mercado Pago, por su parte, ofrece 15% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta al mes, pagando mediante QR los lunes.

La diferencia entre ambas opciones está en la modalidad y el límite de devolución: mientras el beneficio de Banco Nación tiene un tope semanal, el de Mercado Pago se computa por cuenta y por mes.

Jumbo: descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés

Jumbo concentra buena parte de sus promociones durante los martes y jueves, aunque también dispone de beneficios durante otros días de la semana.

Galicia: 20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves.

20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves. Macro: 20% de descuento, con tope de $25.000 por mes, martes y jueves.

20% de descuento, con tope de $25.000 por mes, martes y jueves. Naranja X: 30% de descuento, con tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico, viernes, sábados y domingos.

30% de descuento, con tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico, viernes, sábados y domingos. MODO: 20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves.

20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves. Santander: 20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves.

20% de descuento, con tope de $25.000 mensuales y compra mínima de $100.000, martes y jueves. Supervielle: 25% de descuento, con tope de $25.000 mensuales para jubilados, los martes.

25% de descuento, con tope de $25.000 mensuales para jubilados, los martes. Banco Nación: 6 cuotas sin interés en productos de electro durante todos los días.

Supermercados.

ChangoMás y Día: las promociones más altas

ChangoMás concentra uno de los descuentos más elevados de septiembre: Banco Nación ofrece 35% de descuento los miércoles, con un tope de $15.000 por semana. La cadena también cuenta con promociones de Galicia, Macro, Naranja X, MODO, Mercado Pago, Santander y Supervielle.

Entre ellas se destaca Mercado Pago, que ofrece 15% de descuento sin tope pagando con QR los martes, mientras que Naranja X brinda 15% sin tope los viernes, sábados y domingos.

En Día, las promociones incluyen un 20% de descuento con Galicia los viernes y sábados, con un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $35.000. Naranja X ofrece 30% los martes, con un tope de $12.000 semanales mediante Plan Épico, mientras que Mercado Pago brinda 15% sin tope los miércoles, aunque exige un consumo mínimo de $20.000.