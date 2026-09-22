Descuentos del Banco Nación y Modo de la semana hasta el 27 de septiembre 2026: qué beneficios hay

El Banco Nación mantiene durante esta semana una amplia batería de descuentos y opciones de financiación para sus clientes a través de BNA+ y MODO. Las promociones alcanzan consumos cotidianos como alimentos y combustible, pero también incluyen viajes, entretenimiento, indumentaria, librerías y la compra de bienes durables.

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El esquema de beneficios distribuye las promociones según el día de la semana y el rubro. De esta manera, quienes planifiquen sus compras pueden acceder a distintos reintegros y cuotas sin interés hasta el domingo 27 de septiembre, aunque cada promoción tiene sus propios topes, días de vigencia y condiciones de pago.

Supermercados: los descuentos que se pueden aprovechar durante la semana

Uno de los principales focos de las promociones del Banco Nación está puesto en supermercados y mayoristas:

ChangoMás: 20% de descuento los lunes, con un tope de reintegro de $25.000 y un mínimo de compra de $75.000.

20% de descuento los lunes, con un tope de reintegro de $25.000 y un mínimo de compra de $75.000. Supermercado El Nene: 25% de descuento los lunes, con un tope de reintegro de $20.000 por usuario por mes.

25% de descuento los lunes, con un tope de reintegro de $20.000 por usuario por mes. Coto: 20% de descuento los martes mediante QR.

20% de descuento los martes mediante QR. Cooperativa Obrera: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales.

20% de descuento, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales. Mayorista Nini: 20% de descuento los jueves, con un tope de $20.000 y sin mínimo de compra.

20% de descuento los jueves, con un tope de $20.000 y sin mínimo de compra. Día: 20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de $20.000 por usuario por mes y un mínimo de compra de $35.000.

20% de descuento los viernes y sábados, con un tope de $20.000 por usuario por mes y un mínimo de compra de $35.000. Disco y Vea: 20% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope de $25.000 por banco por mes y un mínimo de compra de $100.000.

20% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope de $25.000 por banco por mes y un mínimo de compra de $100.000. ChangoMás online: 20% de descuento los domingos de septiembre, con un tope de $20.000 mensuales y un mínimo de compra de $30.000.

Banco Nación.

Además, existe un beneficio específico para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación: pueden acceder a un reintegro adicional del 5% en supermercados seleccionados, al pagar con BNA+ MODO, con un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales.

Combustible, viajes y gastronomía: otras promociones disponibles

Los descuentos no se limitan a las compras de supermercado. Entre los beneficios difundidos para esta semana también aparecen opciones para quienes necesiten cargar combustible, viajar o salir a comer.

En combustibles, la promoción informada contempla un 20% de reintegro los viernes, con un tope de $10.000 mensuales, en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf. Además, se suma un 5% extra en Shell los viernes, con un tope de $3.000 mensuales.

Para quienes tengan viajes previstos, Banco Nación ofrece 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, mientras que también aparecen opciones de 3, 6 o 12 cuotas sin interés en determinados servicios turísticos, como hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, pasajes nacionales y otros servicios. En Despegar, el beneficio llega hasta 9 cuotas sin interés.

En gastronomía, la denominada Ruta Gourmet contempla un 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres transacciones mensuales, en comercios adheridos como Bonafide, Atalaya, Antares, DelTurista, Churros El Topo, La Fonte D'Oro, Guapaletas y Sao, entre otros.

También hay cuotas sin interés para compras y entretenimiento

Las promociones de Banco Nación se extienden a otros consumos. En Tienda BNA+ hay productos seleccionados con hasta 20 cuotas sin interés, además de un cupón de 15% de descuento para determinadas compras en un pago. También ofrecen 15 cuotas sin interés para productos de eficiencia energética y hasta 24 cuotas sin interés para motos 0 km, de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.

En entretenimiento, los clientes pueden acceder a un 15% de reintegro pagando en una cuota con Mastercard en Movistar Arena, además de 3 cuotas sin interés para determinados shows. Para indumentaria, en tanto, hay alternativas de 3 y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

También se mantienen beneficios específicos para otros rubros: los sábados hay 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny, con un tope de $10.000 por compra; mientras que en ópticas adheridas se ofrece 10% de descuento sin tope de reintegro y 3 cuotas sin interés los jueves.

Para acceder a los beneficios de MODO, Banco Nación indica que es necesario utilizar BNA+ con MODO habilitado y pagar mediante QR al seleccionar como medio de pago una tarjeta de Banco Nación que participe de la promoción. Las condiciones pueden variar según cada beneficio, por lo que se recomienda consultar los términos antes de realizar la compra.