Descuentos en viajes en avión con Banco Nación en septiembre 2026: cómo obtenerlo y hasta cuándo hay tiempo

Viajar por Argentina puede resultar más accesible durante septiembre gracias a una promoción de Banco Nación junto con Aerolíneas Argentinas. El beneficio permite comprar pasajes para vuelos de cabotaje con 30% de descuento y financiar el consumo en hasta 18 cuotas sin interés, una alternativa especialmente relevante para quienes ya están pensando en las vacaciones o en una escapada para los próximos meses.

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La promoción tiene una ventana de tiempo acotada: se puede aprovechar hasta el domingo 20 de septiembre de 2026. Además, el descuento tiene un tope de reintegro de $70.000 por compra, por lo que el ahorro final dependerá del valor del pasaje adquirido.

Descuento del 30% y 18 cuotas sin interés: cómo funciona

El beneficio está dirigido a clientes que paguen sus pasajes con tarjetas de crédito Mastercard del Banco Nación. Durante el período promocional, quienes compren vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas pueden acceder a un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $70.000. A su vez, la compra puede financiarse en hasta 18 cuotas sin interés.

La promoción está pensada para vuelos dentro de la Argentina operados por Aerolíneas Argentinas. De esta manera, el beneficio puede utilizarse para planificar viajes a distintos destinos turísticos del país y distribuir el costo del pasaje a lo largo de varios meses.

Es importante distinguir ambos beneficios: el 30% de descuento tiene un tope de $70.000 por compra, mientras que las 18 cuotas constituyen una alternativa de financiación para afrontar el valor restante del pasaje.

Hasta cuándo hay tiempo para aprovechar la promoción

La promoción de descuento y financiación comenzó el 14 de septiembre y estará disponible hasta el 20 de septiembre de 2026 inclusive. Por lo tanto, quienes quieran acceder al 30% de descuento tienen pocos días para concretar la compra.

Además de esta oferta puntual, Aerolíneas Argentinas mantiene durante todo septiembre un beneficio de hasta tres cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, con vigencia hasta el 30 de septiembre.

Banco Nación.

La diferencia es clave para quienes estén evaluando cuándo comprar: el beneficio extraordinario del 30% y 18 cuotas sin interés vence el 20 de septiembre, mientras que la financiación de hasta tres cuotas continúa hasta fin de mes.

Cómo acceder al beneficio de Banco Nación

Para aprovechar la promoción es necesario realizar la compra durante el período de vigencia y abonar con una tarjeta de crédito Mastercard emitida por Banco Nación. La operación debe corresponder a un vuelo de cabotaje de Aerolíneas Argentinas alcanzado por la promoción.

El beneficio puede ser especialmente útil para quienes ya tienen definido un viaje pero todavía no compraron los pasajes. Con el límite de $70.000 de reintegro, el descuento máximo se alcanza en compras con un importe permita obtener ese monto, por lo que en pasajes de menor valor el ahorro será proporcionalmente menor.

En paralelo, Banco Nación cuenta con otros beneficios vinculados al turismo y al programa Aerolíneas Plus, que permite acumular millas mediante consumos realizados con sus tarjetas de crédito.