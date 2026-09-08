Guía de descuentos del Banco Nación y Modo para septiembre 2026: todos los beneficios que hay este mes

Con el comienzo de septiembre 2026, el Banco Nación renovó su programa de promociones y descuentos para sus clientes. La propuesta, que combina reintegros, descuentos y financiación, alcanza a rubros cotidianos como supermercados y combustibles, pero también suma beneficios para viajes, entretenimiento, indumentaria y compras de productos durables.

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La clave para aprovechar buena parte de estas promociones está en utilizar BNA+ MODO con las tarjetas del Banco Nación adheridas. Los beneficios varían según el comercio, el día de la semana y el medio de pago, por lo que conocer los topes y las condiciones puede hacer una diferencia importante al momento de organizar las compras del mes.

Supermercados: los descuentos de Banco Nación para septiembre

Los supermercados concentran algunos de los beneficios más importantes de Semana Nación. Hay promociones distribuidas durante toda la semana, con descuentos que llegan hasta el 35% y reintegros de hasta $25.000.

Los lunes, ChangoMás ofrece 20% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 por usuario y por mes y una compra mínima de $75.000. Ese mismo día, Supermercado El Nene ofrece 25%, con un tope mensual de $20.000.

Los martes, Coto aparece entre las promociones más atractivas: ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro mediante pagos con QR. También hay 20% en Cooperativa Obrera, con un tope de $15.000 mensuales.

Los miércoles, ChangoMás ofrece 35% de descuento, con un reintegro máximo de $15.000 por usuario por semana. Los jueves, en tanto, Mayorista Nini tiene 20% de descuento, con un tope de $20.000 y sin mínimo de compra.

Para viernes y sábados está disponible un 20% de descuento en Día, con un tope de $20.000 mensuales y una compra mínima de $35.000. Durante viernes, sábado y domingo también se puede acceder a 20% en Disco y Vea, con un tope de $25.000 por banco y por mes y un mínimo de compra de $100.000.

Los domingos se suma ChangoMás Online, con 20% de descuento, un tope mensual de $20.000 y una compra mínima de $30.000.

Supermercados.

Además, hay un beneficio específico para jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación: 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto, pagando con BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, de lunes a viernes.

Combustible, mascotas y compras de todos los días

Los beneficios de septiembre no se limitan a las compras del supermercado. Para quienes carguen combustible, Banco Nación ofrece los viernes un 20% de reintegro, con un tope de $10.000 mensuales, en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf.

En Shell existe además un reintegro adicional del 5%, con un tope de $3.000 por mes.

Las mascotas también tienen su promoción: los lunes hay 10% de descuento y tres cuotas sin interés en veterinarias adheridas.

Para quienes necesitan anteojos, las ópticas adheridas ofrecen los jueves 10% de descuento sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés.

También hay beneficios en librerías. Los sábados, Cúspide, El Ateneo y Yenny ofrecen 10% de reintegro y tres cuotas sin interés, con un tope de $10.000 por compra. En jugueterías adheridas, los sábados se puede acceder a tres y seis cuotas sin interés.

En indumentaria, Banco Nación mantiene tres y seis cuotas sin interés en comercios como Macowens, Open Sports y Desiderata, entre otros.

Viajes, entretenimiento y cuotas sin interés

El programa también apunta a gastos de mayor valor. En viajes, los clientes del Banco Nación pueden acceder a tres cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, mientras que determinados alquileres de autos, hoteles, agencias de viaje y pasajes nacionales cuentan con opciones de tres, seis o 12 cuotas sin interés.

A esto se suma Despegar, donde se pueden conseguir hasta nueve cuotas sin interés.

Para quienes buscan propuestas gastronómicas, la denominada Ruta Gourmet ofrece 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres transacciones mensuales en comercios adheridos como Bonafide, Atalaya, Antares, DelTurista, Churros El Topo, La Fonte D'Oro, Guapaletas y Sao, entre otros.

En entretenimiento, hay 15% de reintegro pagando en una cuota con Mastercard en Movistar Arena, además de tres cuotas sin interés para shows.

Tienda BNA+.

Otro de los grandes capítulos es el financiamiento. En Tienda BNA+ hay hasta 20 cuotas sin interés para productos seleccionados, un cupón de 15% de descuento para pagos en una cuota, 15 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética y hasta 24 cuotas sin interés para motos 0 km. También existe la posibilidad de acceder a 48 cuotas mediante Préstamo Nación.

Para bienes durables, el programa contempla hasta 20 cuotas sin interés en marcas y comercios como Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola. Samsung y JBL ofrecen hasta 12 cuotas, mientras que Arredo cuenta con seis cuotas sin interés.

En neumáticos también hay opciones de financiación: hasta 12 cuotas sin interés en determinadas promociones de Pirelli y Bridgestone y tres cuotas para neumáticos Rosmi.