Los descuentos de Mercado Pago en agosto 2026: supermercados, viajes, combustibles, gastronomía e indumentaria

Mercado Pago lanzó su agenda de promociones para agosto de 2026 con beneficios que abarcan algunos de los gastos más habituales: compras en supermercados, cargas de combustible, salidas gastronómicas, viajes, ropa y tecnología. Las condiciones cambian según el comercio, el día de la semana y el medio de pago utilizado, por lo que revisar cada promoción antes de pagar puede marcar la diferencia.

Entre las propuestas más destacadas aparecen descuentos de hasta 30%, reintegros de hasta 25% en supermercados y planes de financiación que alcanzan las 24 cuotas sin interés en determinados comercios. Los beneficios pueden utilizarse pagando con QR, tarjeta prepaga o tarjeta de crédito de Mercado Pago, según las condiciones particulares de cada promoción.

Supermercados, farmacias y combustibles: los descuentos de agosto

Uno de los principales focos de las promociones está puesto en las compras cotidianas. Durante agosto, los usuarios pueden encontrar hasta 25% de descuento en supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas del país, con beneficios en cadenas como Carrefour, Coto, Día y Chango Más. Las condiciones y topes dependen de cada establecimiento.

Además, existe un beneficio especial para quienes cobran una prestación social a través de Mercado Pago: en Carrefour pueden acceder a un 15% de descuento los sábados y domingos, con un tope mensual de $20.000.

En farmacias también hay oportunidades para ahorrar. Farmacity ofrece 30% de descuento todos los miércoles pagando con QR o mediante el botón de pago de Mercado Pago, para compras superiores a $30.000. El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por usuario.

Para quienes necesitan cargar combustible, Gulf ofrece 10% de descuento los martes y jueves, con un tope de $7.000 y una compra mínima de $40.000. En Dapsa, el descuento alcanza el 10% los miércoles, con un tope de $5.000 y una carga mínima de $50.000.

Viajes y gastronomía: qué beneficios ofrece Mercado Pago

El turismo también forma parte de la agenda de promociones. En Despegar, durante agosto hay hasta tres cuotas sin interés todos los días para paquetes y hoteles nacionales, mientras que los lunes la financiación puede extenderse hasta seis cuotas. Además, entre el 24 y el 30 de agosto, habrá hasta nueve cuotas sin interés en paquetes nacionales.

También hay descuentos puntuales vinculados con viajes. El 10 de agosto, Despegar ofreció un 15% de descuento en vuelos de LATAM, con un tope de $150.000, mientras que el 17 de agosto está previsto otro 15% de descuento en hoteles internacionales, también con un tope de $150.000.

Para quienes viajan dentro del país, Flechabus ofrece seis cuotas sin interés al pagar con QR o por internet. Con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, la financiación puede llegar hasta nueve cuotas sin interés.

Mercado Pago.

En gastronomía también hay promociones concretas. Los jueves, quienes paguen con la tarjeta de crédito física de Mercado Pago en comercios adheridos pueden acceder a un 20% de descuento, con un tope mensual de $50.000 por usuario.

Además, McDonald's ofrece hasta 30% de descuento los viernes pagando con tarjeta física o QR, aunque el beneficio tiene un tope mensual de $4.000. Burger King, por su parte, ofrece un 15% de descuento los miércoles pagando con QR o desde la aplicación, con un tope de $7.500.

Indumentaria, tecnología y entretenimiento: cuotas sin interés

Las promociones de Mercado Pago también alcanzan al rubro de indumentaria. Adidas concentra varias alternativas durante agosto: los miércoles ofrece un 20% de descuento pagando con QR, con un tope de $30.000. A eso se suman opciones de financiación de hasta nueve cuotas sin interés con tarjeta de crédito, seis cuotas todos los días y hasta seis cuotas mediante Cuotas sin Tarjeta.

En tecnología también aparecen beneficios de financiación extendida. MacStation y HP ofrecen hasta 24 cuotas sin interés en determinadas compras realizadas a través de Mercado Pago. Nespresso, en tanto, ofrece hasta seis cuotas sin interés en sus locales.

Para quienes buscan indumentaria deportiva, Adidas Outlet, Asics y Solo Deportes ofrecen hasta nueve cuotas sin interés bajo las condiciones específicas de cada promoción.

El entretenimiento tampoco queda afuera: Cinemark ofrece 2x1 en entradas para funciones de lunes y martes cuando la compra se realiza online.

Otros beneficios de Mercado Pago en agosto

La agenda incluye además promociones vinculadas con movilidad y delivery. Los usuarios pueden acceder a tres meses gratis de PedidosYa Plus y luego seis meses con 50% de descuento en la suscripción. En Cabify, hay una promoción de 100% de descuento de lunes a viernes entre las 7 y las 9, con un tope de $25.000 por viaje y sujeto al código promocional correspondiente.

En Natura, hay hasta seis cuotas sin interés pagando con QR o tarjetas físicas: tres cuotas para compras desde $55.000 y seis cuotas para operaciones desde $100.000.

Mercado Pago.

Cómo consultar los descuentos de Mercado Pago

Las promociones pueden cambiar según la ubicación, el medio de pago y las condiciones de cada comercio. Por eso, Mercado Pago recomienda consultar los beneficios directamente desde la aplicación: hay que ingresar a Beneficios para revisar las ofertas disponibles y sus términos. Para los beneficios específicos de la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, la consulta se realiza desde la sección correspondiente de cada tarjeta, seleccionando “Descubrí los beneficios”.