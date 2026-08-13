El truco de Mercado Pago para cuidar el bolsillo: la actualización de la app que ayuda a organizar tus finanzas

Encontrar la función correcta en una app financiera a veces se convierte en una búsqueda de varios toques innecesarios. Mercado Pago decidió cambiar esa dinámica en México con un rediseño que apunta directo a simplificar el día a día del dinero.

La plataforma renovó su app en el país con una nueva interfaz que reorganiza sus principales herramientas, además de sumar inteligencia artificial para personalizar lo que cada usuario ve primero al abrirla.

Qué cambia en la nueva interfaz

El cambio más visible está en la pantalla de inicio, que ahora se organiza alrededor de tres secciones centrales: Saldo, Apartados y Criptomonedas. Después aparecen la tarjeta de crédito, los créditos y las herramientas de cobro para quienes usan la app para vender. La idea de fondo es reducir los pasos necesarios para hacer operaciones cotidianas, como transferir dinero o pagar un servicio, sin tener que recorrer varios menús para encontrar cada función.

La IA que personaliza lo que ves

La actualización suma herramientas de inteligencia artificial que van a priorizar la información más relevante según cómo usa la plataforma cada persona, adaptando qué accesos y contenidos aparecen primero. Mercado Pago no detalló qué modelos utiliza para esta personalización. "Queremos que cada vez que alguien abra Mercado Pago encuentre una experiencia más simple, segura y personalizada, que le permita tomar mejores decisiones y tener el control de sus finanzas", señaló Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago México.

Un rediseño en medio de la carrera por ser banco

El cambio llega en un momento de fuerte crecimiento para la app: durante el primer semestre de 2026 promedió más de un millón de descargas mensuales y acumuló 15 meses como la aplicación financiera más descargada de México, con una calificación de 4,9 estrellas en ambas tiendas. A nivel regional, Mercado Pago llegó a 88 millones de usuarios activos mensuales al cierre de junio. Todo esto ocurre mientras la compañía mantiene pendiente, desde septiembre de 2024, su solicitud ante la CNBV para convertirse en banco, un paso que competidores como Nu y Revolut ya dieron en México.