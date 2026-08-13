Descuentos en Cuenta DNI por el Día del Niño 2026: cómo obtener hasta 30% en beneficios

A pocos días del Día del Niño 2026, las familias buscan alternativas para comprar regalos y, al mismo tiempo, reducir el impacto de esos gastos en el presupuesto. En ese sentido, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, vuelve a ocupar un lugar central entre las promociones bancarias disponibles para la fecha.

La propuesta contempla hasta 30% de descuento, con una característica especialmente atractiva: en determinadas promociones no hay tope de reintegro. El beneficio busca impulsar las compras en comercios adheridos y se suma a las distintas estrategias que los bancos implementan cada año para acompañar una fecha que concentra una importante parte del consumo minorista.

Día del Niño 2026: cómo obtener el 30% de descuento con Cuenta DNI

Para acceder a los beneficios es necesario contar con Cuenta DNI y realizar el pago utilizando la aplicación en los comercios que participan de la promoción correspondiente. La modalidad exacta, los días de vigencia y las condiciones pueden variar según cada comercio y beneficio.

El descuento se presenta como una alternativa para quienes tengan que comprar regalos durante la previa del Día del Niño, especialmente en rubros vinculados con jugueterías, indumentaria, librerías y otros comercios destinados al consumo familiar.

La clave está en revisar antes de pagar que el comercio esté adherido y cuáles son las condiciones específicas de la promoción, ya que no todos los beneficios de Cuenta DNI tienen necesariamente las mismas fechas ni modalidades de aplicación.

Qué hay que tener en cuenta para aprovechar el beneficio

Uno de los puntos que puede hacer más atractiva la promoción es la posibilidad de acceder a hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro, de acuerdo con las condiciones de la campaña informada. Esto la diferencia de otras promociones bancarias que establecen un monto máximo que puede recuperarse por compra.

Sin embargo, “sin tope” no significa que cualquier compra realizada con Cuenta DNI vaya a recibir automáticamente un 30% de devolución. El beneficio depende de que se cumplan todos los requisitos de la promoción, incluidos el comercio, el medio de pago, la fecha y el rubro alcanzado.

Cuenta DNI.

Por eso, antes de realizar una compra conviene consultar en la aplicación las promociones vigentes y verificar que el comercio figure entre los participantes.

Otros beneficios de Cuenta DNI para aprovechar en agosto 2026

Estos son los beneficios vigentes durante agosto:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y por persona , alcanzable con compras de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de , alcanzable con compras de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 semanales , con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de , con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope mensual de $18.000 por persona, alcanzable con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope mensual de por persona, alcanzable con consumos de $45.000. Universidades, clubes, eventos y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana .

40% de descuento todos los días, con tope de . Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana y persona , con compras de $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos. Tope de , con compras de $32.000. YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 semanales . No aplica para combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con tope de . No aplica para combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con tope mensual de $15.000 , alcanzable con compras de $50.000.

30% de descuento todos los días, con tope mensual de , alcanzable con compras de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés mediante pagos con QR en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

Descuentos en supermercados con Cuenta DNI: qué cadenas participan

A las promociones habituales se suman beneficios exclusivos en supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de agosto quedó conformado de la siguiente manera: