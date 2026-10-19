Descuentos en Cuenta DNI del 19 al 25 de octubre 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI renueva sus beneficios durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026, con descuentos en alimentos, compras cotidianas, salidas gastronómicas y productos de distintos rubros. La propuesta de Banco Provincia incluye promociones que funcionan todos los días y otras que se concentran en jornadas específicas, por lo que conocer el calendario puede ayudar a organizar los gastos y aprovechar mejor los reintegros.

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Entre las principales opciones están el ahorro del 20% en comercios de cercanía de lunes a viernes, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y las promociones en librerías, farmacias, perfumerías y supermercados. También continúan los beneficios en gastronomía durante el fin de semana y una promoción especial en Mostaza los jueves y viernes.

Cuenta DNI: todos los descuentos del lunes 19 al domingo 25 de octubre

Estos son los principales beneficios que se pueden aprovechar durante la semana:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo hay que realizar compras por $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo hay que realizar compras por $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. El reintegro máximo se alcanza con consumos de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. El reintegro máximo se alcanza con consumos de $15.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Para aprovechar el máximo se necesitan compras por $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. Para aprovechar el máximo se necesitan compras por $50.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con consumos de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con consumos de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo se necesitan consumos por $32.000.

25% de descuento los sábados y domingos, con un tope semanal de $8.000 por persona. Para alcanzar el reintegro máximo se necesitan consumos por $32.000. Pet shops: 30% de descuento los sábados, con un tope semanal de $8.000 por persona, que se alcanza con compras de aproximadamente $26.667.

Los topes indicados corresponden a los límites de reintegro, no al monto total de la compra. Por ejemplo, en una compra de $15.000 en una feria adherida, el descuento del 40% equivale a $6.000, con lo que se alcanza el máximo semanal de ese beneficio.

Qué descuentos hay cada día en supermercados, librerías, farmacias y gastronomía

Este es el calendario para organizar las compras entre el 19 y el 25 de octubre:

Lunes 19: 10% de descuento en librerías de texto adheridas, sin tope de reintegro. También hay una promoción del 20% en supermercados Día, sin tope de descuento, para pagos con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC desde la aplicación.

10% de descuento en librerías de texto adheridas, sin tope de reintegro. También hay una promoción del 20% en supermercados Día, sin tope de descuento, para pagos con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC desde la aplicación. Martes 20: continúa el 10% de descuento en librerías de texto adheridas, sin tope de reintegro.

continúa el 10% de descuento en librerías de texto adheridas, sin tope de reintegro. Miércoles 21: 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro.

10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro. Jueves 22: continúa el 10% de descuento en farmacias y perfumerías. También hay un 20% de descuento en supermercados Chango Más, incluidas las sucursales MasGO, sin tope de reintegro al pagar con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC. Además, comienza la promoción semanal en Mostaza.

continúa el 10% de descuento en farmacias y perfumerías. También hay un 20% de descuento en supermercados Chango Más, incluidas las sucursales MasGO, sin tope de reintegro al pagar con tarjeta de crédito Visa de Banco Provincia mediante NFC. Además, comienza la promoción semanal en Mostaza. Viernes 23: siguen los descuentos del 20% en comercios de cercanía y las promociones gastronómicas de Mostaza.

siguen los descuentos del 20% en comercios de cercanía y las promociones gastronómicas de Mostaza. Sábado 24: 25% de descuento en gastronomía y 30% en pet shops adheridos, con los topes semanales correspondientes.

25% de descuento en gastronomía y 30% en pet shops adheridos, con los topes semanales correspondientes. Domingo 25: continúa el 25% de descuento en gastronomía adherida.

Las promociones en supermercados pueden variar según la cadena, los días de vigencia y el medio de pago. Por eso, antes de realizar una compra, conviene consultar el detalle actualizado de cada beneficio en los canales oficiales de Banco Provincia.

Cómo obtener los descuentos de Cuenta DNI

Para aprovechar las promociones de la semana, es importante cumplir con las condiciones de cada beneficio y verificar que el comercio esté adherido.