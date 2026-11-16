Descuentos en Cuenta DNI del 16 al 22 de noviembre de 2026: cómo obtenerlos

Cuenta DNI renueva durante noviembre sus beneficios para quienes buscan aliviar los gastos cotidianos. Entre el lunes 16 y el domingo 22, quienes usan la billetera virtual del Banco Provincia podrán acceder a descuentos en alimentos, supermercados, librerías, farmacias, gastronomía y comercios adheridos, con promociones que llegan al 40%.
La propuesta incluye beneficios disponibles durante toda la semana y otros que se concentran en días específicos. Para aprovecharlos, es importante conocer los porcentajes de ahorro, los límites de reintegro y las condiciones de cada promoción.
Cuenta DNI: qué descuentos hay del lunes 16 al viernes 20 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
- Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Supermercado Día: 20% de ahorro pagando con tecnología NFC, según las condiciones de la promoción.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Universidades: 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope de $6.000 por semana.
- Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.
Martes 17 de noviembre
Continúan los descuentos en comercios de cercanía, librerías, ferias, universidades y marcas destacadas. Además, se suman beneficios especiales en supermercados:
- Nini Mayorista: 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona los martes.
- Supermercados adheridos del interior bonaerense: 15% de descuento, con una compra mínima de $15.000.
Miércoles 18 de noviembre
A las promociones habituales de comercios de cercanía, ferias, universidades y marcas destacadas se agregan:
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Carrefour: 10% de descuento en sus distintas sucursales y formatos, sin tope.
- La Anónima: 10% de descuento, con un tope de $5.000 por persona.
- Josimar: 10% de descuento, con un tope de $6.000 por persona.
- Supermercados adheridos del interior bonaerense: 15% de descuento, con una compra mínima de $15.000.
Jueves 19 de noviembre
El cronograma incorpora nuevas oportunidades para ahorrar en supermercados y consumos cotidianos:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope.
- Chango Más y MasGO: 20% de descuento, pagando con NFC y sin tope de reintegro.
- Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjetas mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana.
Viernes 20 de noviembre
Para cerrar la semana laboral, continúan los beneficios en comercios de cercanía y se suman:
- Mostaza: 25% de descuento con dinero en cuenta o 30% con tarjetas mediante NFC, según las condiciones de cada modalidad.
- Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
- Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.
Cuenta DNI: promociones para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre
El fin de semana también tendrá opciones para quienes quieran organizar las compras del hogar, salir a comer o aprovechar beneficios en otros rubros.
Sábado 21 de noviembre
- Veterinarias y pet shops: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Gastronomía: 25% de descuento en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000.
- YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana.
- Supercoop: 15% de descuento, sin tope.
- Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.
Domingo 22 de noviembre
Durante el último día de la semana siguen vigentes estos beneficios:
- Gastronomía: 25% de descuento, con un tope semanal de $8.000.
- YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope semanal de $8.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.