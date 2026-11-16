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Descuentos en Cuenta DNI del 16 al 22 de noviembre de 2026: cómo obtenerlos

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene promociones en comercios de cercanía, supermercados, farmacias, gastronomía y otros rubros. Hay beneficios de hasta el 40% y reintegros con distintos topes. El cronograma completo, día por día.

16 de noviembre, 2026 | 15.21
Cuenta DNI.

Cuenta DNI renueva durante noviembre sus beneficios para quienes buscan aliviar los gastos cotidianos. Entre el lunes 16 y el domingo 22, quienes usan la billetera virtual del Banco Provincia podrán acceder a descuentos en alimentos, supermercados, librerías, farmacias, gastronomía y comercios adheridos, con promociones que llegan al 40%.

La propuesta incluye beneficios disponibles durante toda la semana y otros que se concentran en días específicos. Para aprovecharlos, es importante conocer los porcentajes de ahorro, los límites de reintegro y las condiciones de cada promoción.

Cuenta DNI: qué descuentos hay del lunes 16 al viernes 20 de noviembre

Lunes 16 de noviembre

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
  • Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
  • Supermercado Día: 20% de ahorro pagando con tecnología NFC, según las condiciones de la promoción.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope de $6.000 por semana.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000 por comercio y por persona.

Martes 17 de noviembre

Continúan los descuentos en comercios de cercanía, librerías, ferias, universidades y marcas destacadas. Además, se suman beneficios especiales en supermercados:

  • Nini Mayorista: 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por persona los martes.
  • Supermercados adheridos del interior bonaerense: 15% de descuento, con una compra mínima de $15.000.

MÁS INFO

Miércoles 18 de noviembre

A las promociones habituales de comercios de cercanía, ferias, universidades y marcas destacadas se agregan:

  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
  • Carrefour: 10% de descuento en sus distintas sucursales y formatos, sin tope.
  • La Anónima: 10% de descuento, con un tope de $5.000 por persona.
  • Josimar: 10% de descuento, con un tope de $6.000 por persona.
  • Supermercados adheridos del interior bonaerense: 15% de descuento, con una compra mínima de $15.000.

Jueves 19 de noviembre

El cronograma incorpora nuevas oportunidades para ahorrar en supermercados y consumos cotidianos:

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope.
  • Chango Más y MasGO: 20% de descuento, pagando con NFC y sin tope de reintegro.
  • Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope semanal de $8.000, o 30% pagando con tarjetas mediante NFC, con un tope de $15.000 por semana.

Cuenta DNI.

Viernes 20 de noviembre

Para cerrar la semana laboral, continúan los beneficios en comercios de cercanía y se suman:

  • Mostaza: 25% de descuento con dinero en cuenta o 30% con tarjetas mediante NFC, según las condiciones de cada modalidad.
  • Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
  • Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.

MÁS INFO

Cuenta DNI: promociones para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre

El fin de semana también tendrá opciones para quienes quieran organizar las compras del hogar, salir a comer o aprovechar beneficios en otros rubros.

Sábado 21 de noviembre

  • Veterinarias y pet shops: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • Gastronomía: 25% de descuento en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000.
  • YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por semana.
  • Supercoop: 15% de descuento, sin tope.
  • Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.

Domingo 22 de noviembre

Durante el último día de la semana siguen vigentes estos beneficios:

  • Gastronomía: 25% de descuento, con un tope semanal de $8.000.
  • YPF Full: 25% de descuento en gastronomía, con un tope semanal de $8.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento, con un tope mensual de $15.000.
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