Descuentos en el Banco Nación en agosto 2026: cómo obtenerlo en nafta, supermercados y gastronomía

Los últimos días de agosto ofrecen una oportunidad para los clientes del Banco Nación que buscan reducir algunos gastos cotidianos. La entidad mantiene promociones en supermercados, combustibles y gastronomía, con descuentos que llegan hasta el 30% y beneficios que, en varios casos, finalizan el lunes 31 de agosto.

La clave está en revisar las condiciones antes de pagar: algunas promociones exigen utilizar MODO BNA+, escanear el código QR y abonar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco. Además, los reintegros tienen topes y pueden variar según el comercio adherido.

Banco Nación: hasta 30% de descuento en supermercados

Uno de los principales beneficios disponibles durante agosto alcanza a supermercados adheridos, donde los clientes pueden acceder a descuentos de hasta 30%. La promoción se mantiene vigente hasta el 31 de agosto, aunque las condiciones concretas dependen de cada cadena.

Para acceder, el pago debe realizarse mediante BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación y el sistema MODO. No alcanza simplemente con tener una cuenta en la entidad: el medio de pago utilizado es parte de las condiciones de la promoción.

Descuento en nafta: cuánto se puede ahorrar y hasta cuándo

Para quienes necesiten cargar combustible, todavía queda una oportunidad durante la última semana de agosto. El beneficio contempla un 20% de descuento en estaciones adheridas, con un tope de reintegro de $10.000 mensuales por cliente. La última oportunidad será el viernes 28 de agosto, aunque la promoción mantiene vigencia hasta el 31.

El pago debe efectuarse de manera presencial mediante MODO BNA+, utilizando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación. Entre las cadenas que participan aparecen Axion, Dapsa, Gulf, Shell e YPF.

Banco Nación y MODO.

El tope implica que, para obtener el reintegro máximo de $10.000, el gasto debería alcanzar los $50.000. De todos modos, el beneficio está sujeto a las condiciones particulares de la promoción y al límite disponible para cada cliente.

Gastronomía: 20% de descuento hasta fin de mes

Los descuentos también alcanzan a restaurantes y locales gastronómicos. Ruta Gourmet ofrece un 20% de descuento todos los días, en un pago, con un reintegro de hasta $10.000 por compra y un máximo de tres operaciones mensuales por tarjeta. La promoción finaliza el 31 de agosto.

El beneficio se extiende a KFC, también con un 20% de descuento y un máximo de tres transacciones por tarjeta, mientras que Del Turista ofrece el mismo porcentaje y un tope de $10.000 por compra. En estos casos, se debe abonar con las tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación contempladas por la promoción.

Además, hay una promoción general del 30% que termina antes: estará disponible solamente hasta el miércoles 26 de agosto, con un tope de $2.500 por operación y hasta tres transacciones por cliente.

Para evitar sorpresas, conviene verificar antes de realizar la compra la vigencia, el comercio adherido, el medio de pago y el tope de reintegro. Los descuentos tampoco necesariamente son acumulables con otras promociones.