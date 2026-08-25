Qué descuentos con Cuenta DNI hay los últimos días de agosto 2026: uno por uno, los beneficios

Quienes usan Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, todavía tienen varios días para aprovechar los descuentos de agosto de 2026. Las promociones incluyen reintegros de hasta 40%, con beneficios que alcanzan a compras de alimentos, productos de uso cotidiano, gastronomía, farmacias, ferias, garrafas y otros rubros.

Pero hay un dato clave para quienes quieran aprovecharlos antes de que termine el mes: no todas las promociones funcionan todos los días. Algunas se concentran en determinadas jornadas de la semana y otras tienen topes semanales o mensuales. Por eso, en la última semana de agosto conviene mirar qué beneficio corresponde a cada día antes de pagar.

Cuenta DNI: qué descuentos quedan en los últimos días de agosto

Entre los beneficios que siguen vigentes hasta el cierre de agosto están los siguientes:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona . El máximo se alcanza con consumos de $30.000. El beneficio también contempla a las carnicerías adheridas dentro de esta categoría.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de . El máximo se alcanza con consumos de $30.000. El beneficio también contempla a las carnicerías adheridas dentro de esta categoría. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona , que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de , que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 mensuales por persona . El máximo se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de . El máximo se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona .

40% de descuento todos los días, con un tope de . Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona . Para alcanzar el máximo hay que gastar $50.000.

30% de descuento todos los días, con un tope de . Para alcanzar el máximo hay que gastar $50.000. Pet shops y veterinarias: 40% de descuento todos los días, con un tope de $4.000 semanales por persona.

Cuenta DNI.

Otros descuentos de Cuenta DNI que hay que tener en cuenta en la última semana de agosto

La última semana de agosto también permite aprovechar promociones específicas según el día.

Los lunes y martes continúa el descuento del 10% en librerías de texto adheridas , sin tope de reintegro. La promoción está vigente hasta el 31 de agosto.

continúa el descuento del , sin tope de reintegro. La promoción está vigente hasta el 31 de agosto. Los miércoles y jueves, en tanto, hay 10% de descuento en farmacias y perfumerías, también sin tope de reintegro.

Los sábados, además, se mantiene el beneficio para determinados consumos vinculados a carnes y alimentos dentro de las promociones correspondientes de Cuenta DNI. Durante agosto, el esquema de carnicerías fue modificado respecto de meses anteriores y el beneficio pasó a integrarse en la promoción de comercios de cercanía de lunes a viernes.

Gastronomía: el beneficio más importante del fin de semana

Uno de los descuentos que todavía se puede aprovechar antes de que termine agosto es el de gastronomía. La promoción ofrece 25% de reintegro los sábados y domingos, con un tope de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo es necesario realizar consumos por $32.000.

El beneficio también se extiende a los locales adheridos de YPF Full, aunque en este caso se trata exclusivamente de consumos gastronómicos y no alcanza a la compra de combustibles. El reintegro es del 25%, con el mismo tope semanal de $8.000 por persona.

Cuenta DNI.

Además, quienes tengan tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

Cuenta DNI: qué descuentos conviene aprovechar antes del 31 de agosto

Con pocos días para que termine el mes, los beneficios más atractivos por porcentaje son los de 40% de reintegro en ferias y mercados bonaerenses, garrafas, universidades, eventos, entidades educativas y clubes, además de pet shops y veterinarias. También sobresale el 30% en marcas destacadas.

Para quienes tengan compras habituales, el dato más importante es revisar el día de la semana y el tope disponible, porque alcanzar el porcentaje máximo no significa necesariamente obtener el mayor reintegro posible. En todos los casos, hay que verificar que el comercio esté adherido y respetar las condiciones de cada promoción.

Las promociones de agosto tienen vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, por lo que los últimos días del mes son la última oportunidad para aprovechar estos beneficios antes de la renovación de la grilla de Cuenta DNI.