Descuentos del Banco Nación y Modo en supermercados para agosto 2026: cómo obtenerlos

Durante agosto de 2026, Banco Nación ofrece nuevos descuentos en distintos supermercados para quienes usan Modo a través de la billetera digital BNA+. Se trata de una oportunidad clave para obtener descuento del 25 y hasta 30% en productos claves y ayudar al bolsillo.

Qué descuentos hay con Banco Nación en Modo durante agosto 2026

La entidad bancaria renovó durante agosto las promociones al abonar mediante modo en diferentes cadenas de supermercados. Las promociones y descuentos dependen de cada uno, por eso es clave saber qué días de la semana aprovecharlos y cuáles son las condiciones para disfrutarlos:

ChangoMás: todos los lunes hay descuento del 20%, en compras superiores a $75.000 con un tope de reintegro de $25.000 mensuales.

todos los lunes hay en compras superiores a $75.000 con un Jumbo: los martes y los jueves se aplica un 20% de descuento, con un piso de compra de $100.000 y el mismo tope de $25.000 al mes.

los con un piso de compra de $100.000 y el mismo tope de $25.000 al mes. Maxiconsumo: ofrece un 30% de descuento en un solo pago, con un tope semanal de $12.000 por cliente, válido en compras presenciales con tarjetas de crédito Visa y Mastercard mediante BNA+ Modo.

ofrece con un tope semanal de $12.000 por cliente, válido en compras presenciales con Mayorista Nini: brinda un 20% de descuento con un tope mensual de $20.000 por cliente.

brinda un con un tope mensual de $20.000 por cliente. La Anónima: según se informó, otorga un 20% de reintegro los viernes, con una compra mínima de $50.000 y un tope de $15.000 mensuales.



BNA+ ofrece descuentos en diferentes supermercados al abonar mediante la app con Modo





según se informó, otorga un con una compra mínima de $50.000 y un tope de $15.000 mensuales. Disco y Vea: el beneficio del 20% también rige los viernes , para consumos desde $100.000, con un tope de $25.000 por mes.

el beneficio del , para consumos desde $100.000, con un tope de $25.000 por mes. Día: el beneficio alcanza el 20% de descuento, con un tope de $20.000 mensuales por banco y una compra mínima de $35.000.

el beneficio alcanza el 20% de descuento, con un tope de $20.000 mensuales por banco y una compra mínima de $35.000. Diarco (Barrio, Mayorista y Pueblo): a diferencia del resto de las cadenas, no tienen tope de reintegro, lo que representa un gran beneficio al realizar compras al por mayor. Diarco Pueblo aplica un 15% con compra mínima de $35.000; Diarco Barrio, un 20% con el mismo piso; y Diarco Mayorista, un 15% a partir de $100.000, todos sin límite de reintegro.

Además, entre los descuentos de agosto, hay uno clave para jubilados y pensionados: los mayores que reciben sus jubilaciones o pensiones mediante el Banco Nación pueden acceder a una bonificación extra del 5%, acumulable con otras promociones vigentes, de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $20.000 por mes en cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo.

La clave antes de ir a comprar

Las condiciones para aprovechar los descuentos varían de acuerdo al día y comercio. Por eso, siempre es clave revisar la letra chica de los descuentos y confirmar los términos para aprovechar las ofertas y reintegros al máximo, ya que los montos y topes pueden actualizarse a lo largo del mes.