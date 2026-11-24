Cuenta DNI continúa con su calendario de promociones de noviembre y suma una alternativa para quienes buscan ahorrar en productos de perfumería, cosmética y farmacia. El beneficio contempla un 10% de descuento en comercios adheridos, sin tope de reintegro, una condición que permite aprovechar el ahorro sin preocuparse por alcanzar un límite máximo de devolución.

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La promoción está disponible todos los miércoles y jueves del mes y forma parte de los descuentos habituales que impulsa el Banco Provincia a través de su billetera digital. De esta manera, las personas usuarias pueden organizar sus compras y elegir los días más convenientes para acceder al beneficio.

Cuenta DNI: qué días hay descuentos en perfumerías y farmacias

Durante noviembre, Cuenta DNI ofrece un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas todos los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. En noviembre de 2026, las fechas para aprovechar la promoción son las siguientes:

Miércoles 4 y jueves 5.

Miércoles 11 y jueves 12.

Miércoles 18 y jueves 19.

Miércoles 25 y jueves 26.

Al no tener un límite máximo de devolución, el beneficio permite ahorrar el 10% del importe de las compras realizadas bajo las condiciones de la promoción, independientemente del monto total consumido.

Cómo acceder al descuento de Cuenta DNI

Para aprovechar el beneficio, es necesario utilizar la aplicación Cuenta DNI y realizar las compras en los establecimientos adheridos a la promoción. El descuento alcanza a los rubros de farmacias y perfumerías. Para evitar inconvenientes, es importante comprobar previamente que el comercio participe del programa de beneficios del Banco Provincia.

La entidad cuenta con un buscador oficial que permite consultar los establecimientos adheridos y localizar las sucursales disponibles según el rubro y la localidad.

Crédito: Cuenta DNI.

Cómo sumar más reintegros con las promos que rigen todos los días

Para multiplicar todavía más el rendimiento de este beneficio disponible miércoles y jueves, es posible complementar los rubros anteriores con los que operan de lunes a domingo: