Descuento de $15.000 por el Día del Maestro con Cuenta DNI para salir a comer en septiembre 2026: cómo obtenerlo

El Día del Maestro llega con una promoción especial para quienes quieran aprovechar la fecha para salir a comer. Banco Provincia lanzó un beneficio exclusivo a través de Cuenta DNI que permite obtener un reintegro del 30%, con un tope de $15.000 por persona, en los comercios gastronómicos adheridos.

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La promoción estará vigente el viernes 11 de septiembre de 2026 y está destinada a consumos familiares. Para aprovecharla, los usuarios deberán pagar mediante determinadas funcionalidades de Cuenta DNI. El reintegro no se acredita en el momento: Banco Provincia establece que aparecerá en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Cuenta DNI: cómo obtener el descuento de $15.000 por el Día del Maestro

El beneficio consiste en un 30% de reintegro, con un límite de $15.000 por día y por persona. Para alcanzar el máximo beneficio, es necesario realizar un consumo de al menos $50.000, ya que el 30% de ese monto equivale a $15.000.

La promoción estará disponible el 11 de septiembre de 2026 exclusivamente en los comercios adheridos a la campaña. Banco Provincia dispone de un buscador para consultar cuáles son los establecimientos gastronómicos incluidos y elegir dónde utilizar el beneficio.

El banco aclara que el tope de reintegro es unificado: se considera el total de las compras realizadas durante la jornada en todos los comercios adheridos a la promoción. Por eso, dividir el consumo entre distintos establecimientos no permite superar los $15.000 de devolución por persona.

Cómo pagar para acceder al reintegro de Cuenta DNI

Para obtener el beneficio es necesario utilizar Cuenta DNI mediante alguno de los medios habilitados. La promoción contempla pagos realizados con la funcionalidad “Pagar QR” con débito en cuenta, “Link de Pago”, “Pago Clave DNI” en terminales Posnet y Pay Way, y Cuenta DNI Comercios.

Hay una condición importante: no alcanza con pagar cualquier QR desde Cuenta DNI. El beneficio no se aplica cuando el código QR corresponde a Mercado Pago u otras billeteras digitales. Tampoco son válidos los pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta Visa Débito ni las transferencias efectuadas desde la aplicación.

Además, el descuento no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes y no está disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con Banco Provincia.

Cuenta DNI.

Una vez realizada la compra, el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles. Es decir, no se trata de una rebaja inmediata sobre el ticket del restaurante, sino de una devolución posterior.