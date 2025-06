Cuál es la última foto que le sacaron a Loan Danilo Peña.

La desaparición de Loan Danilo Peña es, sin lugar a dudas, uno de los casos más estremecedores que ha vivido Argentina en los últimos tiempos. A un año de aquel fatídico jueves 13 de junio, que marcó un antes y un después en la vida de una familia y de un país entero, la incertidumbre y el dolor persisten, manteniendo a la Nación en vilo mientras el pequeño se mantiene ausente.

La búsqueda de Loan ha movilizado a más de 600 personas, incluyendo efectivos de la Policía de Corrientes, la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería, el Ejército y la Policía de Misiones. Como parte crucial de la investigación, parte del kilométrico expediente, está la última foto que le sacaron al niño.

La última foto que le sacaron a Loan: una pista clave para la causa

La última foto lo encuentra a Loan rodeado de su familia.

La última fotografía que se tomó de Loan Danilo Peña, y que hoy forma parte crucial del expediente judicial, lo muestra rodeado de su familia, sentado alrededor de una mesa durante el almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina. La imagen, capturada minutos antes de su desaparición, es un testimonio desgarrador de la normalidad que precedió a la tragedia. Eran pasadas las 13:30 del jueves cuando se inmortalizó este momento en la casa de su abuela paterna, en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. Poco después, Loan se dirigió a buscar naranjas y no dejó más rastros.

En la instantánea, que se ha difundido ampliamente, Loan comparte la mesa con su padre y otros familiares, en un ambiente que aparenta calidez y unión. Es una imagen que congela el tiempo, un recordatorio de un día que comenzó como cualquier otro, pero que culminó en una angustiante búsqueda. Esta fotografía no solo es una pieza clave en la investigación, sino que también representa la última vez que se vio al pequeño.

Loan Danilo Peña desapareció hace un año.

A un año de la desaparición de Loan, esta fotografía es clave para que su cara no sea olvidada. En este sentido, la madre del pequeño, María, expresó: "Su carita sigue esperándonos en cada rincón. No lo dejemos solo. No lo borremos de la memoria colectiva. Porque hasta que aparezca, lo vamos a seguir buscando todos. Siempre".