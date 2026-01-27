El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: una nueva declaración puso en jaque la investigación
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
La declaración de una niña pone en jaque la investigación
Mientras continúan investigando qué pasó con el pequeño Loan Peña, aparece una nueva hipótesis por la declaración de una niña ante la Justicia. "Mi papá enterró a Loan", habría dicho ante las autoridades según información brindada por el medio MDZ.
El periodista de dicho medio, Alejandro Pueblas, aportó detalles en relación a quién es la niña y por qué podría haber dicho aquella declaración. Según el comunicador, la menor es hija de un amigo de José Luis Bertón -hijo de María Victoria Caillava, una de las principales apuntadas por su desaparición junto a su marido Carlos Pérez-.
Los dichos de la pequeña se unen a lo expresado por María Regina Escobar, esposa de Bertón, al dar testimonio ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. Tras enterarse de la desaparición por un estado de WhatsApp de una vecina, le comentó a su marido lo que ocurría en la ciudad y si bien el hombre se sumó inmediatamente a la búsqueda, al otro día no volvió a hacerlo. Mientras que apuntó contra su suegra, Caillava, al consultarle sobre el tema: dijo no saber "nada", de forma "seca y tajante".
Hace 2 horas
El Gobierno elevó la recompensa para quien aporte datos por Loan Peña
El Ministerio de Seguridad incrementó de $5 millones a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil sobre el niño desaparecido en junio de 2024.
Loan fue visto por última vez en el paraje Algarrobar de la localidad de 9 de Julio en Corrientes.
El Ministerio de Seguridad dispuso un incremento en la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. A través de la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suma pasó de $5 millones a $20 millones ante la falta de avances significativos en la causa.
Hace 2 horas
Así sería Loan Peña hoy: difunden imagen actualizada del nene desaparecido
La Justicia elaboró un perfil actualizado de la foto más conocida de Loan Danilo Peña, el niño de ahora seis años que desapareció en junio del 2024. Esperan que la nueva fotografía ayude a dar con su paradero.
La Justicia avanzó estos últimos días con la elaboración de una fotografía con tecnología de "progresión de edad", para develar cómo sería hoy físicamente Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio del 2024 en 9 de Julio, Corrientes. El archivo, al que tuvo acceso El Destape, lo muestra con rasgos más aniñados, con detalles que dan cuenta de un Loan de ya 6 años.
Hace 3 horas
Loan: el nuevo testimonio de la nuera de Caillava
En la causa por la desaparición de Loan, declaró la nuera de María Victoria Caillava y afirmó que su suegra negó saber qué ocurrió aquel día.
Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Ese día había partido de su casa junto a su padre para visitar a su abuela. Luego de un almuerzo con familia y amigos de la mujer, el nene de cinco años se fue a jugar con sus primos, pero, al cabo de unos minutos, desapareció y, pese a un intenso operativo de búsqueda, no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.