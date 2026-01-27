Caso Loan: una nueva declaración puso en jaque la investigación

Mientras continúan investigando qué pasó con el pequeño Loan Peña, aparece una nueva hipótesis por la declaración de una niña ante la Justicia. "Mi papá enterró a Loan", habría dicho ante las autoridades según información brindada por el medio MDZ.

El periodista de dicho medio, Alejandro Pueblas, aportó detalles en relación a quién es la niña y por qué podría haber dicho aquella declaración. Según el comunicador, la menor es hija de un amigo de José Luis Bertón -hijo de María Victoria Caillava, una de las principales apuntadas por su desaparición junto a su marido Carlos Pérez-.

Los dichos de la pequeña se unen a lo expresado por María Regina Escobar, esposa de Bertón, al dar testimonio ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. Tras enterarse de la desaparición por un estado de WhatsApp de una vecina, le comentó a su marido lo que ocurría en la ciudad y si bien el hombre se sumó inmediatamente a la búsqueda, al otro día no volvió a hacerlo. Mientras que apuntó contra su suegra, Caillava, al consultarle sobre el tema: dijo no saber "nada", de forma "seca y tajante".