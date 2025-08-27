EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: otro profesional clave en la investigación, a juicio

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 27 minutos

Caso Loan: un psicólogo que participó en la búsqueda será enjuiciado por tres delitos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Las 5 teorías alrededor de la desaparición de Loan

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 y durante la investigación sobre su desaparición se analizaron diferentes hipótesis.

Las 5 teorías alrededor de la desaparición de Loan: el recorrido por 1 año de incertidumbre PROGRAMAR 13/6

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña hay siete detenidos acusados de sustracción y ocultamiento del pequeño que fue visto por última vez el pasado 13 de junio de 2024, cuando tenía 5 años. Durante la larga investigación se manejaron cinco hipótesis. ¿Cuál fue cada una?

Leer la nota completa
Trending
En vivo
En pleno caso Spagnuolo, Francos va a Diputados a defender la gestión
Las más vistas