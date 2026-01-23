Caso Loan: la definición clave del Gobierno antes de que comience el juicio

Sin pistas claras sobre su paradero y después de más de 11 meses de búsqueda, la Justicia de Córdoba actualizó la imagen de Lian Gael Flores Soraide, el nene que desapareció en las afueras de la localidad cordobesa de Ballesteros Sud el 22 de febrero de 2025 cuando su familia dormía la siesta. Para la actualización, los peritos de la Policía Judicial usaron herramientas de Inteligencia Artificial que les permitió reconstruir el rostro de cómo se vería el pequeño hoy. Con herramientas digitales forenses, los especialistas utilizaron una adecuación del rostro del pequeño basado en predecir cómo habría evolucionado el rostro teniendo en cuenta el crecimiento normal, las variables hereditarias y los rasgos familiares.