El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: la definición clave del Gobierno antes de que comience el juicio
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Hace 1 hora
El Gobierno elevó la recompensa para quien aporte datos por Loan Peña
El Ministerio de Seguridad incrementó de $5 millones a $20 millones la recompensa para quienes aporten información útil sobre el niño desaparecido en junio de 2024.
El Ministerio de Seguridad dispuso un incremento en la recompensa para quienes aporten información útil que permita encontrar a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años desaparecido el 13 de junio de 2024 en Corrientes. A través de la Resolución 51/2026, publicada en el Boletín Oficial, la suma pasó de $5 millones a $20 millones ante la falta de avances significativos en la causa.
Hace 2 horas
Caso Loan: las cinco hipótesis de lo que pasó con el niño desaparecido
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.
Hace 3 horas
Como con Loan: actualizaron la imagen de Lian, el nene desaparecido en Córdoba
A 11 meses de la desaparición del pequeño en un campo de Ballesteros Sud, en Córdoba, y todavía sin pistas claras sobre su paradero, la Justicia actualizó la imagen para mantener activa la búsqueda. Actualizaron la recompensa y ofrecen 30 millones de pesos por datos concretos sobre su paradero.
Sin pistas claras sobre su paradero y después de más de 11 meses de búsqueda, la Justicia de Córdoba actualizó la imagen de Lian Gael Flores Soraide, el nene que desapareció en las afueras de la localidad cordobesa de Ballesteros Sud el 22 de febrero de 2025 cuando su familia dormía la siesta. Para la actualización, los peritos de la Policía Judicial usaron herramientas de Inteligencia Artificial que les permitió reconstruir el rostro de cómo se vería el pequeño hoy. Con herramientas digitales forenses, los especialistas utilizaron una adecuación del rostro del pequeño basado en predecir cómo habría evolucionado el rostro teniendo en cuenta el crecimiento normal, las variables hereditarias y los rasgos familiares.