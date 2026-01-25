El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: cuánto falta para el juicio por la desaparición del niño
En VIVO - Actualizado hace 30 minutos
Hace 16 minutos
Detuvieron a la abogada de More Rial por robos: el nexo con el caso Loan
Se trata de Ayelén Agustina Soplan, una joven abogada de 26 años. Además, también detuvieron a Eric Cañete, novio de Morena Rial.
Un nueva polémica delictiva salpica a Morena Rial. En esta ocasión, la Policía Bonaerense desbarató en Coste del Este a una banda que se dedicaba a realizar "escruches", es decir, robos en viviendas cuando sus habitantes no están presentes, y una amiga de la influencer fue detenida como parte de este grupo.
Hace 1 hora
Así sería Loan Peña hoy: difunden imagen actualizada del nene desaparecido
La Justicia elaboró un perfil actualizado de la foto más conocida de Loan Danilo Peña, el niño de ahora seis años que desapareció en junio del 2024. Esperan que la nueva fotografía ayude a dar con su paradero.
La Justicia avanzó estos últimos días con la elaboración de una fotografía con tecnología de "progresión de edad", para develar cómo sería hoy físicamente Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio del 2024 en 9 de Julio, Corrientes. El archivo, al que tuvo acceso El Destape, lo muestra con rasgos más aniñados, con detalles que dan cuenta de un Loan de ya 6 años.
Hace 2 horas
Caso Loan: el nuevo testimonio que podría destrabar el juicio en 2026
A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.