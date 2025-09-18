EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo será el juicio por la desaparición del niño

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

El testimonio de un vecino de Loan sobre qué pasó con el nene

Loan permanece desaparecido desde hace más de un año y hay siete imputados que se someterán a un juicio oral. Sin embargo, aún hay muy pocas certezas sobre lo que le podría haber pasado al nene de 5 años. 

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, más allá de una intensa búsqueda y una gran cobertura mediática en todo el país, nada se ha sabido del paradero del nene de 5 años. Ahora, un vecino de la familia Peña dio su testimonio y habló del dolor que ha causado en el pueblo la desaparición del niño. 

Hace 2 horas

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

Hace 3 horas

Caso Loan: cuándo es el juicio y qué pasa con la causa paralela

