Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo es el juicio y qué pasa con la causa paralela

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 2 horas

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Hace 3 horas

Caso Loan: quién es quién de cara al juicio por desaparición

Hace 4 horas

Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la famila

