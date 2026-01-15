EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuándo se espera que sea el juicio por la desaparición del niño

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 12 minutos

2026, el año en que se definirá qué pasó con Loan

Mientras se analizan las nuevas pericias y declaraciones testimoniales, el expediente se encamina hacia un juicio oral donde los siete imputados enfrentarán a la Justicia en busca de determinar qué pasó y qué hicieron con el pequeño.

Pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, los movimientos en la Justicia de Corrientes empezaron lentamente en busca de analizar las últimas pericias y declaraciones testimoniales en torno a la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño que desapareció el 13 de junio de 2024 cuando tenía 5 años y había pasado el almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el Paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la ciudad correntina de 9 de Julio. Esas pericias tienen que ver con la elaboración de los informes de los rastrillajes de cuatro lagunas en los alrededores de la casa de campo de dos de los imputados, el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, y de la declaración de la nuera de la ex funcionaria, María Regina Escobar.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Caso Loan: actualizarán su foto, declara por primera vez un testigo y hay nueva recompensa

La Justicia avaló casi todas las medidas pedidas por los abogados de la familia del pequeño aunque por el momento falta que habiliten nuevas pericias en los vehículos y pericias psicológicas a los chicos que estaban con él cuando desapareció.

La Justicia avaló el pedido de los abogados de la familia de Loan Danilo Peña para realizar el “envejecimiento forense” sobre la imagen del menor que desapareció el 13 de abril de 2024, luego de un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio. El pedido, firmado por la abogada querellante María Belén Russo Cornara, describía que “el menor sustraído tenía en esa oportunidad 5 años, 1 mes y 5 días” y solicitaba que “se ordene la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen de Loan”, destacando que dicha medida “permitirá una visualización actualizada que facilite su identificación y localización, optimizando así los recursos de búsqueda y cooperación ciudadana”.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Loan: el nuevo testimonio de la nuera de Caillava

En la causa por la desaparición de Loan, declaró la nuera de María Victoria Caillava y afirmó que su suegra negó saber qué ocurrió aquel día.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Ese día había partido de su casa junto a su padre para visitar a su abuela. Luego de un almuerzo con familia y amigos de la mujer, el nene de cinco años se fue a jugar con sus primos, pero, al cabo de unos minutos, desapareció y, pese a un intenso operativo de búsqueda, no se sabe absolutamente nada sobre su paradero.

Leer la nota completa
Trending
Estados Unidos atacó Venezuela
Trump volvió a provocar tras atacar Venezuela: "Espectacular"
Las más vistas