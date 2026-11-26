Después de trece años con un puesto fijo en la feria porteña de San Telmo, Maga decidió cambiar de rumbo y mudarse a las sierras de Córdoba. Eligió la ecoaldea Umepay, ubicada a 12 kilómetros de Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita, a orillas del Río Grande, donde levantó su propia vivienda con técnicas de bioconstrucción y reorganizó su día a día.

{{{htmlAmp}}}

Nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, donde residió hasta los 11 años, luego se trasladó a Buenos Aires, estudió Bellas Artes y se dedicó a la producción artesanal. Su primer vínculo con el territorio cordobés ocurrió durante un retiro de mujeres en Umepay; seis meses más tarde regresó como voluntaria y resolvió quedarse de manera definitiva.

Los primeros tiempos en la ecoaldea estuvieron marcados por las condiciones básicas: Maga vivió en un tráiler y se bañaba con una manguera. Su primera obra fue una cocina de madera de tres por tres metros, espacio que luego convirtió en dormitorio cuando vendió el tráiler para comprar un auto, manteniendo el baño en el exterior.

Con el paso del tiempo, amplió la estructura mediante quincha, una técnica que combina madera, barro y paja, integrando la cocina original al nuevo proyecto en lugar de demolerla. Incorporó un baño interior, grandes ventanales orientados hacia las sierras, aberturas recuperadas de demoliciones y plantó árboles para restaurar la vegetación del terreno.

Al principio, Maga vivió en un tráiler y se bañaba con una manguera.

En diálogo con el canal de YouTube Sueños de ruta, la artista destacó el valor de esos avances cotidianos: "Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente".

El incendio de 2024 y la nueva dinámica laboral

Cuando la ampliación aún estaba en proceso, en septiembre de 2024, un incendio forestal avanzó por las sierras de Calamuchita y se acercó a su propiedad. Ante la orden de evacuar, Maga salió con lo puesto y llevó consigo apenas una pequeña estatua de Buda.

Mientras el fuego ganaba terreno, escuchó por radio el aviso de la comunidad: "Vamos todos a casa de Maga, que la podemos salvar". Vecinos organizados como brigadistas autoconvocados, capacitados por los Bomberos Voluntarios de Yacanto, y el apoyo de dos aviones hidrantes frenaron el avance de las llamas antes de que alcanzaran la vivienda. Sobre aquel episodio, reflexionó: "Me di cuenta de que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme otro lugar".

En el plano económico, dado que la estacionalidad turística no siempre permitía sostenerse únicamente con las artesanías, Maga comenzó a desempeñarse como remisera, oficio que combina con su producción artesanal y con el alquiler temporario de su casa.