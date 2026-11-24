Simón Martínez, artesano de origen bonaerense, tomó la decisión de cambiar radicalmente su estilo de vida. Junto a su esposa española y sus dos hijos, emprendió un viaje en bicicleta que los llevó a recorrer al menos 15 países. Fue durante esa travesía que conoció la permacultura, una filosofía que propone habitar el entorno en armonía con la naturaleza y aprovechar los recursos disponibles. Tras años de andar, la familia encontró en la zona rural de las 2000 hectáreas, en Puerto Iguazú, Misiones, el lugar perfecto para echar raíces y comenzar un nuevo proyecto de vida.

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Aunque Martínez no tenía experiencia previa en albañilería, se animó a levantar su propia casa. Para la construcción de los 48 metros cuadrados eligió el barro, un material abundante en la región que además ofrece excelentes condiciones de aislamiento térmico. Para reducir los costos al máximo, aprovechó pallets reciclados que consiguió de regalo y otros que compró, combinándolos con una estructura de madera. Como detalle distintivo, incorporó botellas de vidrio en las paredes para permitir el ingreso de luz natural y optimizar los recursos.

Barro, paja y una técnica tradicional

La técnica utilizada se basa en métodos antiguos de bioconstrucción. Primero se arma la estructura de madera y luego se rellenan los espacios con una mezcla de barro y paja. La preparación es un proceso artesanal en el que se coloca tierra, paja y agua en un pozo, y se amasa con los pies, tal como se hacía históricamente. Cuanto más se trabaja la mezcla, mejor es el resultado final; luego se aplica sobre la estructura, se deja secar y se realizan las terminaciones, el revoque y las instalaciones eléctricas y sanitarias.

En cuanto a los costos, los números son muy bajos comparados con la construcción tradicional. Según detalló el propio Martínez, las bases demandaron una inversión aproximada de 20 mil pesos, el techo otros 15 mil y el cerramiento con pallets apenas 1.800 pesos. Estos valores, correspondientes a 2019, reflejan el bajo costo de una técnica que hoy en día busca dejar atrás el prejuicio de que las casas de barro son sinónimo de pobreza. Por el contrario, se posiciona como una alternativa moderna, sustentable y de alto valor ecológico.

De la vivienda propia al sueño de un barrio sustentable

El proyecto de Martínez no termina en su propia casa. Consciente de los beneficios de esta técnica, decidió compartir sus conocimientos organizando talleres en la Escuela EPET N° 51, donde alumnos y vecinos aprendieron a preparar y trabajar el barro. Su gran objetivo es impulsar la construcción de un barrio entero de casas de barro que, además, pueda convertirse en un atractivo turístico para la zona. De hecho, varios vecinos artesanos del mismo predio ya comenzaron a replicar la técnica, demostrando que otra forma de habitar en contacto con la naturaleza es posible.