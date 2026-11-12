Dejar de comer carne: los 5 errores más frecuentes de este hábito, según una nutricionista

Cada vez son más las personas que deciden dejar de comer carne, ya sea por ideología, preferencias o, incluso, la situación económica. Sin embargo, este hábito conlleva una serie de problemas si no se hace de la forma adecuada. La nutricionista Clara Lucía Valderrama, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, explicó cuáles son los errores más frecuentes a la hora de dejar de comer carne.

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Cuáles son los errores más frecuentes a la hora de dejar de comer carne

Dejar de comer carne no debe tomarse a la ligera, sino que hay que tener en cuenta diferentes aspectos para tener una buena alimentación. En este sentido, la nutricionista Clara Lucía Valderrama explicó los sí y los no a tener en cuenta.

A la hora de dejar de comer carne hay que tener en cuenta diferentes aspectos de la alimentación

1. Eliminar la carne sin orientación profesional

Dejar de consumir carne puede generar carencias importantes en la alimentación, sobre todo en relación a las proteínas y algunos micronutrientes. Es en este punto que resulta clave la supervisión de un nutricionista, quien ayude a reorganizar la alimentación de acuerdo con el tipo de vegetarianismo, la edad, la rutina y las necesidades individuales. "No se trata solamente de eliminar la carne, sino de entender qué nutrientes aportaba y en qué alimentos se pueden encontrar. Los porotos, las lentejas, las arvejas, los garbanzos, la soja y sus derivados son importantes fuentes de proteína vegetal. Quienes mantienen los huevos y los lácteos en su alimentación también cuentan con estas opciones", explica Valderrama.

2. Pensar que cualquier proteína vegetal es suficiente

La proteína no solo ayuda a desarrollar y mantener la masa muscular, sino que participa en el mantenimiento de los tejidos, la producción de enzimas y hormonas y muchas otras funciones del organismo. Estas poseen aminoácidos, nueve de los cuales se consideran esenciales porque el cuerpo no puede producirlos y, por lo tanto, deben obtenerse a través de la alimentación. Para quienes elijen alimentos de origen vegetal, variar las fuentes de proteína a lo largo del día ayuda a garantizar un aporte adecuado de aminoácidos.

"La combinación de arroz y porotos es perfecta para obtener los aminoácidos que el cuerpo necesita. Sin embargo, una persona vegetariana no debería limitarse a estos dos alimentos. Es importante que incorpore diferentes fuentes de proteína a lo largo del día. La soja, por ejemplo, se destaca entre los alimentos de origen vegetal porque aporta todos los aminoácidos esenciales en buenas proporciones", detalla la nutricionista.

3. Olvidarse de las vitaminas y los minerales

Además de la proteína, la vitamina B12, el hierro, el calcio, la vitamina D, el zinc, el yodo y el omega-3 también son importantes y pueden requerir una planificación más cuidadosa, dependiendo de los alimentos que se excluyan y del patrón alimentario adoptado. Según explica Valderrama, la vitamina B12 merece especial atención, ya que se encuentra naturalmente en cantidades relevantes principalmente en alimentos de origen animal. En estos casos, los alimentos fortificados y/o la suplementación pueden ser necesarios.

4. Pensar que todos los alimentos a base de plantas son saludables

Hamburguesas, nuggets, salchichas y otros productos elaborados a base de plantas pueden facilitar la rutina, pero el término plant-based no es sinónimo de un alimento nutricionalmente equilibrado. Sucede que, dependiendo de su composición, estos productos pueden contener cantidades elevadas de sodio y grasas saturadas, y bajos niveles de proteínas y fibra. "Lo ideal es que la base de la alimentación siga estando compuesta principalmente por alimentos naturales y saludables, como frutas, verduras, porotos, lentejas, garbanzos, tofu y cereales integrales", señala la nutricionista.

5. Caer en la monotonía alimentaria

Por último, es fundamental comer variado. Cuanto mayor sea la variedad de alimentos en la dieta, mayor tenderá a ser también la diversidad de fibras, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que se consumen, lo que contribuye a que la alimentación vegetariana sea nutricionalmente más completa. "Una recomendación sencilla es observar los colores y los grupos de alimentos presentes en el plato. A lo largo de la semana, se pueden alternar diferentes tipos de porotos y otras legumbres, cereales, verduras, frutas, semillas y frutos secos", concluye Valderrama.