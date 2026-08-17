Nicole Neumann reveló el trauma que la llevó a convertirse en vegetariana: "Es un espanto"

Nicole Neumann sorprendió al revelar durante su programa de streaming, Solo con Niki, el motivo por el cual es vegetariana desde hace décadas, en medio de una charla en la que abordó diferentes temas relacionados con su vida y sus convicciones. En ese contexto, explicó que una experiencia que tuvo con un animal durante su juventud fue determinante para tomar la decisión: “Chicos, yo me hice vegetariana por una oveja llamando a su cría”.

Nicole Neumann en su programa de streaming, Solo con Niki.

Luego, continuó con el relato y recordó con detalle aquella situación que vivió durante una visita a un haras: “Me invitan a un haras. Me estaban mostrando, 'Acá están los ponys, acá están los potrillos'. Entonces, de golpe había una oveja que balaba, balaba y balaba. A la hora y media de recorrer el campo la oveja, no cortaba y no cortaba”.

Asimismo, señaló que, ante su preocupación por el comportamiento del animal, decidió preguntarle al encargado del lugar qué era lo que estaba sucediendo: “Entonces le digo al capataz: '¿Che, qué le pasa a esa oveja que no deja de balar todo el tiempo que estamos acá?'. Me dice: 'No, lo que pasa que esta mañana le carneamos el cordero para comerlo y lo anda buscando”.

El crudo relato de Nicole Neumann sobre ser vegetariana

Además, agregó que aquella experiencia fue suficiente para cambiar por completo su relación con el consumo de carne. A partir de ese momento, tomó una decisión que, según explicó, mantiene hasta la actualidad: “Les juro que dije 'listo. Nunca más en la p… vida voy a tocar un pedazo de carne'. Porque claro, es el hijo de alguien los pedazos de carne que se comen”.

Finalmente, concluyó el relato y aseguró que con el paso de los años, ser vegetariana adquirió todavía más significado para ella, especialmente desde que se convirtió en madre: “De alguien que después lo busca desesperada y sufre, además de que le quitaron la vida a quien te comiste. Queda una madre. Ahora lo vivo peor siendo madre, y es un espanto”.