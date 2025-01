Novias robots: polémica por el nuevo invento con IA que ya es tendencia en 2025.

Las novias robots, un nuevo invento surgido en Estados Unidos que utiliza Inteligencia Artificial (IA), desataron una fuerte controversia en las redes sociales. Los avances de la tecnología despertaron el surgimiento más insólito: mujeres creadas con inteligencia artificial para ser compradas por hombres solteros. Además, se puede personalizar su físico y personalidad según los gustos de cada cliente, por un costo de 175 mil dólares.

El invento fue presentado en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, junto a otros nuevos productos de tecnología de avanzada. Según los creadores, tiene más "ventajas" que las mujeres de carne y hueso, debido a su belleza eterna y a que son mucho más rentables que tener una pareja real.

Realbotix, la empresa que las creó, dice que la robot, llamada Aria, es una compañera que “busca conexiones íntimas” para combatir la "epidemia de la soledad". El director ejecutivo, Andrew Kiguel, dijo que su compañía espera hacer robots “indistinguibles de los humanos". "Lo estamos llevando a un nivel diferente que nadie más está logrando”, señaló el CEO.

Además, destacó que "puede ser como una pareja romántica" ya que "recuerda quién eres". "Puede funcionar como novio o novia. Si alguna vez has visto la película Her, eso es lo que estamos tratando de hacer. Creemos que tenemos los robots más realistas del mundo en términos de apariencia”, aseguró.

En esta línea, agregó que caminar y las expresiones faciales fueron dos cosas en las que puntualmente trabajaron más. "Dejaremos que personas importantes como Tesla trabajen en ello (caminar). Pero la otra parte clave son las expresiones faciales, por lo que estamos interesados en crear robots que puedan generar emociones y mostrar lo que sienten”, sumó. Mientras algunos hombres celebraron el invento en las redes sociales, muchas otras personas lo repudiaron por completo.

Revelaron lo que nunca se le puede decir a un chatbot de IA

Los chatbots de Inteligencia artificial se convirtieron una herramienta muy utilizada en todo el mundo ante la gran capacidad para responder muchas preguntas y cuestiones en pocos segundos. Pero estas plataformas pueden tener acceso a una importante cantidad de datos personales de los usuarios y es clave que se utilicen con cuidado. Para eso vamos a repasar todo lo que nunca hay que decirle a ninguno de los asistentes de IA.

Como se informó en varias ocasiones, los chatbots de Inteligencia Artificial son programas de software que están diseñados para simular conversaciones humanas. Es una tecnología basada en el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para comprender las consultas que realizan los usuarios y generar respuestas realistas, ya sea en forma de mensajes de texto o de voz.

Estas aplicaciones son útiles en la vida cotidiana por sus diversos campos de aplicación, ya sea para la atención al cliente, o cualquier persona desde su hogar. Pero plantea un serio problema con respecto al uso de la información que reciben las plataformas durante las conversaciones. Por estos motivos, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se les envían.

Todo lo que no se le puede decir a ningún chat de IA

Un dato a remarcar es que, según explica Fox News, como no hay límites ni leyes que regulen lo que pueden hacer los chats de Inteligencia Artificial con la información que recopilan, es recomendable no compartir ciertos datos sensibles. A continuación, enumeramos las 10 cosas que no se les debe decir:

Contraseñas o credenciales de inicio de sesión. Nombre, dirección o número de teléfono. Información financiera confidencial. Datos médicos o de salud. Pedir consejos ilegales. Discurso de odio o contenido dañino. Información confidencial de trabajo o negocio. Respuestas a las preguntas de seguridad. Contenido explícito. Información personal de otras personas.

Otro punto a señalar es que a la hora de utilizar un chatbot de IA por primera vez, se aconseja generar una cuenta nueva desde cero, en lugar de utilizar las haituales opciones de inicio de sesión con Google o Facebook. Y se puede desactivar las funciones de memoria en la configuración de plataformas como ChatGPT o Perplexity.