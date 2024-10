Amor en tiempos de tecnología: creó a su novio con IA y se casó con un holograma.

Para muchas personas, encontrar el amor es un gran desafío en especial en tiempos de tecnología y aplicaciones de citas. Sin embargo, al igual que estos avances complicaron las relaciones humanas cara a cara, también habilitaron nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, se conoció el primer caso de una mujer que creó a su novio con IA y se casó con él.

Se trata del caso de Alicia Framis, una artista visual española que vive en Alemania que contrajo matrimonio con un holograma diseñado por IA y protagonizó la primera "boda híbrida" en el Museo Depot Boijman Van Beuningen en Róterdam. Según sus propias pabalabas: "Estamos frente a una nueva generación del amor".

Su esposo se llama AILex y fue creado a partir de características físicas y personales de sus ex parejas. Está hecho con Inteligencia Artificial, pero sin embargo, no es perfecto. "También le puse cosas que me irritaban", contó la artista. En ese sentido, AILex es capaz de formular sus propias respuestas a partir de la información que contiene, pero sigue teniendo algunas limitaciones en cuanto a lo físico. Sin embargo su creadora no se muestra preocupada: "El sexo está sobrevalorado".

Por otro lado, Framis explicó: "Pensaba en lo que me gustaría tener una presencia al abrir la puerta que me dijese "hola", que fuera inteligente, y entonces se me ocurrió desarrollar a AILex. Ahora espero que sirva para la ciencia".

Por qué no es recomendable editar de videos con IA

La Inteligencia Artificial de a poco va sumando nuevas características y se está transformando en un objeto que permite desarrollar grandes cosas con simples instrucciones, pero no todas sus funciones entregan resultados óptimos. Un usuario de X (Ex Twitter) mostró una edición de video con esta tecnología y el montaje dejó bastante críticas.

Una de las principales características de esta tecnología es que fue diseñada para que pueda emular la manera de actuar de las personas y permita que se ahorre tiempo en determinados procesos que suelen ser tediosos. Aunque no todos los resultados que se observan son satisfactorios, además de que se termina necesitando la intervención de un profesional para corregir el resultado o comenzar de vuelta.

"Le pasé videos de mis vacaciones a una IA para que hiciera un montaje y creo que voy a tener pesadillas el resto de mi vida", expresó Javi López, como figura su usuario en X, y mostró un video bastante singular. En el mismo, mostró una recopilación de fragmentos que grabó y que fueron unidos de una manera que sorprende.

A la Inteligencia Artificial le pareció ocurrente unir una secuencia de una mujer haciendo ejercicio en la playa con un cocodrilo de arena que luego se transformó en tres muñecos de monjes budistas que más adelante comenzaron a moverse y explotaron en una lluvia de papeles de colores. Más adelante, la tecnología mostró cómo una persona acaricia un perro que termina transformándose en una moto.

Lo particularidad de este posteo es que Javi López no es la primera vez que lleva a cabo un experimento con los videos que grabó en sus vacaciones y los resultados disponen de una cierta similitud entre sí. La sensación que queda es que se trata de una tecnología que se toma bastante libertades al querer unir los fragmentos o que no comprende las instrucciones y que debe esperarse un tiempo más para considerarla una herramienta de edición.

Google lanzó una nueva herramienta para crear imágenes con Inteligencia Artificial y es gratuita

Dentro del marco del proyecto Gemini, Google anunció la nueva versión de Imagen 3 que permitirá la creación de imágenes con un mayor grado de precisión por medio de la Inteligencia Artificial y que no demandará ningún tipo de suscripción paga para poder acceder a las funciones que fueron presentadas hace poco.