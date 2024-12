Furor por Grok: así se puede usar el generador de imágenes con la IA de X

La red social X habilitó esta semana la herramienta de Inteligencia artificial Grok de forma gratuita para todos los usuarios que tengan una cuenta. El punto más destacado de este software, frente a otros asistentes virtuales muy conocidos como Meta IA y ChatGPT, es su creador de imágenes de gran calidad. Las fotos más desopilantes y creativas se volvieron furor en la plataforma del magnate Elon Musk.

Se trata de una inteligencia artificial con la que X (ex Twitter) busca sumarse a la carrera por liderar esta tecnología. Aunque todavía tiene algunas limitaciones, ya puede usarse con libertad y sin pagar nada. Lo primero a tener en cuenta para usar Grok es que hay que tener una cuenta en la red social. Si no te registraste, no se puede acceder a la función novedosa.

Hasta esta semana, Grok estaba solo disponible para los usuarios premium que pagaban suscripción. Ahora ya no se necesita tener una cuenta Premium en X y alcanza con iniciar sesión. Una vez que ingresás con tu usuario y clave, hay que ir a la sección Grok ubicada en la columna de la izquierda de la pantalla en la PC o en las opciones de la app desde dispositivos móviles.

La primera vez en entrar al chatbot se observa un aviso donde advierte que la información que te va a proporcionar puede ser falsa, algo común en los sistemas de inteligencia artificial. También notifica al usuario que todo lo que se le escriba a Grok podrá usarse para entrenar a la IA, así como también los datos de tu cuenta de X, a no ser que configures tu cuenta para no hacerlo. Este mensaje solo aparecerá la primera vez que vayas a usar la IA.

De esta manera, cada vez que entres en Grok podrás ingresar a su web principal, donde hay un campo de escritura para pedir lo que se te ocurra. Además, la plataforma ofrece unas cuantas ideas, atajos o disparadores para aplicar rápidamente, por ejemplo: “Ayudame a escribir una carta de presentación”.

Al igual que otros asistentes virtuales potenciados con IA, se puede pedir generar textos o análisis archivos que se carguen desde la opción adjuntar. También se puede pedir que te diga recetas, planes para viajar, y mucho más. Una función que ofrece son las noticias locales, para lo que analizará el contenido de cuentas de medios de comunicación y algunos usuarios.

Finalmente, lo que casi todos los usuarios están eligiendo es generar imágenes con Grok, porque son de gran calidad, permite armar ideas muy creativas y ficticias. Como a Lionel Messi en las situaciones impensadas.

Cómo hacer fotos con la Inteligencia Artificial Grok de X (Ex Twitter): este es el paso a paso

El paso a paso de cómo hacer fotos con la Inteligencia Artificial Grok de X (Ex Twitter) es realmente muy sencillo. Lo principal es tener una cuenta en la mencionada red social, y luego solo vas a tener que iniciar una conversación con la IA.

A continuación, te detallamos las instrucciones que tenés que seguir: