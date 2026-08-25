Cupos limitados: abrió la inscripción a los talleres en las bibliotecas de la Ciudad. Foto: El barrio Pueryrredón

La Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción a la serie de talleres que se dictan a través de la red de bibliotecas porteñas. Estos no son arancelados pero cuentan con cupos limitados, por lo que se aconseja anotarse lo más pronto posible. La inscripción se encuentra disponible desde el 25 de agosto hasta el 4 de septiembre. Por su parte, los talleres comenzarán el 7 de septiembre.

Cuáles son los talleres y cómo inscribirse

Los talleres dictados por la red de bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires abordan la lectura y escritura, literatura argentina y universal, poesía, historia, cine, guion, periodismo musical y artes visuales. Asimismo se habilitarán espacios para explorar la narración oral, el pensamiento creativo y el vínculo entre los libros y otras expresiones culturales.

Abrió la inscripción a los talleres en las bibliotecas porteñas. Foto: @bibliotecasba

Además, habrán actividades especiales en las que se recorrerá la obra de Jorge Luis Borges, Alejandra Pizarnik, James Joyce, Claire Keegan y Roberto Arlt, asi como tendrán lugar propuestas de escritura de ficción y no ficción, encuentros dedicados al cine, la historia y la poesía, y laboratorios de experimentación artística.

Desde la página del Gobierno porteño informaron que si bien los talleres son dictados de forma presencial en distintas bibliotecas de la Ciudad, la programación también contará con propuestas virtuales. Por su parte, la inscripción estará abierta del 25 de agosto al 4 de septiembre a través de un link que se encuentra disponible en el Instagram de @bibliotecasba.

Grilla de talleres

Lunes

Tópicos borgeanos — Coordina: Belén Leuzzi. 10:30 a 12 h. 12 encuentros. Biblioteca Guido Spano (Güemes 4601). Inicia 7/9.

— Coordina: Belén Leuzzi. 10:30 a 12 h. 12 encuentros. Biblioteca Guido Spano (Güemes 4601). Inicia 7/9. Periodismo musical: escuchar, leer y contar la música — Coordina: Gabriel Plaza. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Parque de la Estación (Perón 3326). Inicia 21/9.

— Coordina: Gabriel Plaza. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Parque de la Estación (Perón 3326). Inicia 21/9. Literatura de Buenos Aires — Coordina: Mario Méndez. 18 a 19:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Antonio Devoto (Bahía Blanca 4025). Inicia 7/9.

Martes

Caminos de ida y vuelta entre poesía, narrativa y oralidad — Coordina: Diana Tarnofky. 10:30 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Rafael Obligado (Pasaje Crainqueville 2233). Inicia 8/9.

— Coordina: Diana Tarnofky. 10:30 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Rafael Obligado (Pasaje Crainqueville 2233). Inicia 8/9. Alejandra Pizarnik. Vida y obra — Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 6 encuentros. Biblioteca Tomás Eloy Martínez (Av. de Mayo 575). Inicia 8/9.

— Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 6 encuentros. Biblioteca Tomás Eloy Martínez (Av. de Mayo 575). Inicia 8/9. Algunas voces de la poesía argentina: Storni, Fijman, Lamborghini, Juarroz, Thénon, Giannuzzi — Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 6 encuentros. Biblioteca Tomás Eloy Martínez. Inicia 20/10.

— Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 6 encuentros. Biblioteca Tomás Eloy Martínez. Inicia 20/10. Laboratorio de color — Coordina: Romina Salem. 11 a 13 h. 4 encuentros. Biblioteca Baldomero Fernández Moreno (Concepción Arenal 4206). Inicia 8/9.

— Coordina: Romina Salem. 11 a 13 h. 4 encuentros. Biblioteca Baldomero Fernández Moreno (Concepción Arenal 4206). Inicia 8/9. El puente de la lectura: cuentos de autoras argentinas y extranjeras — Coordina: María Pía Chiesino. 14 a 16 h. 12 encuentros. Biblioteca Martín del Barco Centenera (Venezuela 1538). Inicia 8/9.

— Coordina: María Pía Chiesino. 14 a 16 h. 12 encuentros. Biblioteca Martín del Barco Centenera (Venezuela 1538). Inicia 8/9. La Odisea — Coordina: Gabriela Saidon. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Evaristo Carriego (Honduras 3784). Inicia 8/9.

— Coordina: Gabriela Saidon. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Evaristo Carriego (Honduras 3784). Inicia 8/9. Seguimos leyendo a Hobsbawm — Coordina: Hernán Páez Moritán. 16 a 17:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924). Inicia 8/9.

— Coordina: Hernán Páez Moritán. 16 a 17:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924). Inicia 8/9. Taller de lectura y producción de literatura infantil y juvenil — Coordina: Mario Méndez. 17 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319). Inicia 8/9.

— Coordina: Mario Méndez. 17 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Miguel Cané (Carlos Calvo 4319). Inicia 8/9. Anatomía del miedo: laboratorio de escritura y lectura de terror contemporáneo — Coordina: Elizabeth Rivadeneira. 17:30 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261). Inicia 8/9.

— Coordina: Elizabeth Rivadeneira. 17:30 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261). Inicia 8/9. La brújula literaria — Coordina: Pablo Miranda. 17:30 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez (Av. Córdoba 1558). Inicia 8/9.

— Coordina: Pablo Miranda. 17:30 a 19 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez (Av. Córdoba 1558). Inicia 8/9. Escuchar, leer, escribir, contar — Coordina: Diana Tarnofky. 17:30 a 19:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Evaristo Carriego. Inicia 22/9.

— Coordina: Diana Tarnofky. 17:30 a 19:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Evaristo Carriego. Inicia 22/9. Taller virtual de lectura: un libro por mes (Flaubert y Rimbaud) — Coordina: Valeria Castelló-Joubert. Martes 18 h. 8 encuentros virtuales. Inicia 22/9.

Miércoles

Taller de no ficción — Coordina: Laura Ávila. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 9/9.

— Coordina: Laura Ávila. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 9/9. Los personajes de La Odisea y el arte de la antigua Grecia — Coordina: Alejandro Cappelletti. 14 a 15:30 h. 4 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 9/9.

— Coordina: Alejandro Cappelletti. 14 a 15:30 h. 4 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 9/9. Biografías históricas — Coordina: Laura Ávila. 14:30 a 16 h. 12 encuentros. Biblioteca Martín del Barco Centenera. Inicia 9/9.

— Coordina: Laura Ávila. 14:30 a 16 h. 12 encuentros. Biblioteca Martín del Barco Centenera. Inicia 9/9. Espejos de Irlanda: del Dublín de James Joyce a los campos de Claire Keegan — Coordina: Itatí Albamonte. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Antonio Devoto. Inicia 9/9.

— Coordina: Itatí Albamonte. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Antonio Devoto. Inicia 9/9. De la anécdota al cuento (escritura creativa para adultos mayores y no tan mayores) — Coordina: Sebastián Pandolfelli. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Parque de la Estación. Inicia 16/9.

— Coordina: Sebastián Pandolfelli. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Parque de la Estación. Inicia 16/9. Tiempo y literatura — Coordina: María José Eyras. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Baldomero Fernández Moreno. Inicia 16/9.

— Coordina: María José Eyras. 15 a 16:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Baldomero Fernández Moreno. Inicia 16/9. Nueva historia argentina — Coordina: Hernán Páez Moritán. 16 a 17:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 9/9.

Jueves

Menú porteño — Coordina: Belén Leuzzi. 10:30 a 12 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez. Inicia 10/9.

— Coordina: Belén Leuzzi. 10:30 a 12 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez. Inicia 10/9. Panorama del cuento (Poe, Chéjov, Kafka, Hemingway, Quiroga, Arlt, Faulkner, Di Benedetto, Walsh, Hernández, Onetti, Capote, Rulfo, Lispector, Aira) — Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Miguel Cané. Inicia 10/9.

— Coordina: Isaías Garde. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Miguel Cané. Inicia 10/9. Juegos para pensar — Coordina: Adriana Schottlender. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez. Inicia 10/9.

— Coordina: Adriana Schottlender. 11 a 12:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Manuel Gálvez. Inicia 10/9. Club de lectura. Té para tres: Bioy Casares, Borges, Ocampo — Coordina: Eugenia Anapios. 11 a 13 h. 6 encuentros. Biblioteca Ricardo Güiraldes. Inicia 10/9.

— Coordina: Eugenia Anapios. 11 a 13 h. 6 encuentros. Biblioteca Ricardo Güiraldes. Inicia 10/9. El puente de la lectura (textos breves ficción/no ficción) — Coordina: María Pía Chiesino. 14 a 15:30 h. 12 encuentros. Biblioteca La Prensa (Av. Córdoba 1558). Inicia 10/9.

— Coordina: María Pía Chiesino. 14 a 15:30 h. 12 encuentros. Biblioteca La Prensa (Av. Córdoba 1558). Inicia 10/9. Club de lectura: El juguete rabioso, de Roberto Arlt — Coordina: Valeria Castelló-Joubert. 15 a 16:30 h. 4 encuentros. Biblioteca Leopoldo Lugones (La Pampa 2215). Inicia 10/9.

Viernes

Maestros del cine japonés: Yasujiro Ozu y Kenji Mizoguchi — Coordina: Diego De Angelis. 14 a 15:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 11/9.

— Coordina: Diego De Angelis. 14 a 15:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 11/9. Máquinas parlantes. ¿Cómo se escribe un cuento? (para adolescentes) — Coordina: Sebastián Pandolfelli. 16 a 17:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 11/9.

— Coordina: Sebastián Pandolfelli. 16 a 17:30 h. 12 encuentros. Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura. Inicia 11/9. Taller virtual de lectura: un libro por mes (Flaubert y Rimbaud) — Coordina: Valeria Castelló-Joubert. Viernes 18 h. 8 encuentros virtuales. Inicia 25/9.

Sábado