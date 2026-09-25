El gobernador Martín Llaryora oficializó la puesta en marcha de "Cuotazas", una nueva herramienta enmarcada dentro del plan estratégico Córdoba Impulsa. El objetivo central de la medida es dinamizar el sector minorista y ofrecer alternativas accesibles para los compradores mediante esquemas prolongados de financiación.

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Durante el anuncio formal, el mandatario destacó la articulación lograda entre el Estado provincial, el banco público y las cámaras empresariales para defender el nivel de actividad. "Sostener el empleo es sostener el consumo. Y sostener el consumo necesita, antes que nada, mantener los puestos de trabajo y los comercios abiertos", reflexionó.

El beneficio principal radica en la posibilidad de realizar compras utilizando la tarjeta Cordobesa en planes de 6, 9, 12, 15 y hasta 20 meses sin recargo financiero. La extensión del plazo dependerá de la categoría de cada establecimiento, alcanzando a una red de más de 3.400 locales adheridos a lo largo de toda la provincia.

Entre los sectores detallados por el Ejecutivo mediterráneo se destacan:

Bicicleterías: brindarán opciones de hasta 12 cuotas.

Neumáticos: los negocios del rubro automotor permitirán abonar en 15 pagos.

Tecnología y electrodomésticos: gozarán del plazo más extenso, alcanzando las 20 cuotas sin interés.

Para integrar la red de locales participantes, los comerciantes deben contar con una caja o cuenta activa en Bancor y liquidar sus operaciones a través de dicha entidad. La adhesión se tramita de forma íntegramente digital y el esquema de promociones al consumidor estará vigente hasta el 31 de enero de 2027.

El programa "Córdoba Impulsa" también cuenta con una línea de financiación para capital de trabajo destinada a comercios locales.

Créditos subsidiados para capital de trabajo

Como complemento al incentivo del consumo, el programa Córdoba Impulsa desplegó una línea de financiamiento orientada a inyectar liquidez en el tejido comercial. La herramienta dispone de un fondo total de 20.000 millones de pesos canalizados mediante el banco provincial.

Los negocios tendrán la posibilidad de solicitar hasta 10 millones de pesos por operación, contando con un margen de devolución de 36 meses. Respecto a las condiciones, la línea presenta una Tasa Nominal Anual (TNA) de origen del 37%. Sin embargo, la Provincia aporta un subsidio de cuatro puntos porcentuales, lo que deja el costo financiero para los tomadores en una tasa final del 33% nominal anual.

Desde el gobierno confirmaron que esta alternativa de crédito para apuntalar el capital de trabajo permanecerá operativa hasta el 31 de diciembre de 2026, o bien hasta que se complete el cupo de fondos asignado.