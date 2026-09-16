Descuentos en tecnología y hogar: Samsung lanzó Lifestyle Weeks con promociones de hasta 35% OFF en productos seleccionados

Samsung lanzó una nueva edición de Lifestyle Weeks, una campaña que ofrece descuentos especiales en televisores, barras de sonido y electrodomésticos para el hogar. Las promociones estarán disponibles del 14 al 27 de septiembre en el e-store oficial de Samsung y a través de la Samsung Shop App, con rebajas de hasta 35% OFF en productos seleccionados.

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La propuesta busca combinar tecnología, diseño y decoración, con productos pensados para integrarse a distintos ambientes del hogar. Entre las principales ofertas aparecen los televisores The Frame, las barras de sonido Ultra Slim y distintos electrodomésticos, además de combos que permiten adquirir soluciones de imagen y sonido con descuentos especiales.

TVs y audio con descuentos

Dentro de la promoción se destacan los televisores The Frame, que cuentan con pantalla mate antirreflejos, tecnología QLED, marcos personalizables y Art Mode, que permite mostrar obras de arte mediante Samsung Art Store.

Los precios promocionales incluyen el The Frame 65” Serie D a $2.999.999, con 14% de descuento; el The Frame 65” Vision AI a $2.419.999, también con 14% OFF; y el The Frame 75” 4K Vision AI a $2.969.999, con una rebaja del 17%.

En audio, la Barra de Sonido Ultra Slim queda en $974.999, con 35% de descuento. El equipo incorpora Q-Symphony, que sincroniza el sonido de la barra con los parlantes del televisor, y Dolby Atmos inalámbrico.

Hay rebajas de hasta 35% OFF en productos seleccionados.

También hay combos, como el QLED 4K Q7F de 75 pulgadas junto con la Barra de Sonido Ultra Slim, por $3.299.999 y 20% OFF. Otra alternativa combina el The Frame 65” 4K Vision AI con la misma barra por $3.299.999 y 24% de descuento.

Electrodomésticos en oferta

La campaña también incluye heladeras, lavarropas y microondas. Entre las opciones aparecen la Heladera Bespoke AI Freezer Superior Optimal Fresh+ de 457 litros, por $1.349.999 y 25% OFF, y la Heladera Freezer Superior de 299 litros, por $879.999 y 26% de descuento.

En lavarropas, el modelo de carga superior Digital Inverter con Ecobubble de 8,5 kg cuesta $740.999, con 35% OFF, mientras que el modelo de carga frontal Digital Inverter con Ecobubble de 9,5 kg queda en $915.999, con 32% de descuento. También hay un microondas con Grill Fry de 30 litros por $539.199 y 20% OFF.

Las promociones de Samsung Lifestyle Weeks estarán vigentes hasta el 27 de septiembre en el e-store oficial y la Samsung Shop App.