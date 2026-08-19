Cuidar casas y mascotas frente al mar: la plataforma que permite viajar a Canarias sin pagar alojamiento

Si soñás con pasar unos días en las Islas Canarias sin pagar alquiler, TrustedHousesitters tiene una propuesta que puede interesarte. Esta plataforma conecta a propietarios que se ausentan con personas dispuestas a cuidar sus casas y mascotas a cambio de alojamiento gratuito.

Para sumarte a esta experiencia, es necesario contar con una membresía en la plataforma y postularse a los avisos disponibles. La dinámica consiste en cuidar a perros, gatos u otros animales, respetando sus rutinas de alimentación, paseos y cuidados especiales, mientras se utiliza la vivienda durante el tiempo acordado.

Entre las ofertas actuales, hay una casa rural en Tijarafe, La Palma, disponible entre el 11 y el 18 de septiembre de 2026. Rodeada de naturaleza y con vistas al mar, busca alguien que acompañe a las mascotas durante la ausencia de sus dueños.

Por otro lado, en Corralejo, Fuerteventura, hay una villa a cinco minutos de la playa con estadía entre el 19 de septiembre y el 12 de octubre. Allí se necesitan cuidadores para dos pitbulls, una oportunidad ideal para quienes disfruten de la compañía de perros grandes.

En Garachico, al noroeste de Tenerife, se ofrece una estadía más extensa, desde el 3 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2026. El cuidado de un perro en un entorno natural cercano al mar es el principal requisito para esta propuesta.

También se publicó un aviso para Playa Paraíso, Tenerife, entre el 7 y el 16 de agosto, completando así las opciones para quienes quieran vivir esta experiencia en distintas partes del archipiélago.

Así se ven los diferentes avisos publicados en el sitio TrustedHousesitters.

Es importante aclarar que, aunque no se paga alquiler, el viaje no es completamente gratuito. Los gastos de pasajes, comidas, transporte local y otros gastos personales corren por cuenta del cuidador, además del costo de la membresía en TrustedHousesitters.

Antes de postularte, conviene revisar detalles como cuánto tiempo puede quedarse sola la mascota, si es necesario contar con vehículo propio, la experiencia que exige el dueño y si el aviso sigue abierto para candidatos. De esta forma, podés asegurarte de cumplir con las condiciones y disfrutar al máximo de la experiencia.

Una isla griega ofrece alojamiento gratis a voluntarios que cuiden gatos

Por otra parte, en la tranquila isla griega de Syros, un refugio de gatos rescatados lanzó una propuesta similar para quienes aman a los animales y buscan una experiencia diferente: ofrecer alojamiento y desayuno gratuitos a cambio de cinco horas de trabajo diario cuidando a los felinos.

La organización Syros Cats confirmó que las inscripciones para las vacantes de 2027 abrirán en septiembre de 2026, invitando a personas de todo el mundo a formar parte de este programa que ya lleva años funcionando en una de las islas menos turísticas del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo.

El trabajo no es solo jugar con gatos: los voluntarios deben encargarse de tareas como limpiar jaulas y literas, lavar platos y ropa, administrar medicación, barrer y fregar diariamente, hacer jardinería y atender a las visitas. Syros Cats advierte que rescatan gatos ferales “que no siempre son agradecidos”, por lo que la labor requiere compromiso y paciencia.