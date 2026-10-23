Cuesta solo $5000 la entrada y tiene 2x1 los lunes y miércoles: ir al cine como jubilado por poca plata

Ir al cine puede simbolizar un gasto en el caso de las grandes cadenas, pero cuando se trata de nacionales como el Gaumont los valores cambian. En este sentido, jubilados pagan solo $5.300 en aquel, mientras que los lunes y miércoles pueden acceder a un 2x1 en tickets tanto para películas nacionales como internacionales.
Además de los estrenos INCAA, el Gaumont cuenta con una cartelera variada. Todos los meses se llevan adelante diferentes ciclos que permiten ver desde estrenos famosos hasta clásicos que vuelven a la pantalla como parte de retrospectivas. Por ejemplo, en estos días conviven en cartelera los estrenos comerciales nacional ¿Querés ser mi hijo? y Lo dejamos acá, con la película de terror estadounidense Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma como parte de Kilómetro Cero.
En cuanto a la compra de las entradas, se pueden conseguir tanto en boletería del cine como a través de la página. Jubilados pueden acceder a los tickets con valor especial antes de la función presentando su DNI y el recibo o credencial que acredite su pertenencia a este grupo. En el caso de la compra online, basta con seleccionar la opción a la hora de conseguir las localidades.
Qué películas hay en cartelera en el Gaumont este fin de semana del 23 al 25 de octubre
- Adolescencia, sexo y muerte en campamento miasma (Preventa). Estreno: 27.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Terror. Una joven cineasta intenta resucitar una franquicia de terror visitando a la protagonista original, sumergiéndose en un mundo de sangre, deseo y delirio.
- Para hacer una película solo hace falta un arma. Estreno: 22.10.2026. Duración: 146 min. Clasificación: SP. Género: Documental. El hallazgo en Córdoba de latas de cine filmadas por estudiantes en los años 60 y 70 revela la historia y el trágico final de una generación de cineastas.
- Bit bang. Estreno: 22.10.2026. Duración: 120 min. Clasificación: R-17. Género: Animación. Plataforma y espacio de encuentro comunitario para la animación autoral, independiente y experimental.
- ¿Querés ser mi hijo?. Estreno: 22.10.2026. Duración: 98 min. Clasificación: SP. Género: Comedia. Comedia sobre una polémica historia de amor prohibido con diferencia de edad que desafía las convenciones sociales.
- Susana rinaldi, libre. Estreno: 22.10.2026. Duración: 80 min. Clasificación: G. Género: Documental. Un recorrido por la vida y trayectoria de la gran figura del tango a través de archivo, lecturas y recuerdos compartidos con la directora.
- Tierra de crimen. Estreno: 22.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Drama. Un cortador de caña busca explicaciones tras hallar el cuerpo de una niña en su terreno y enfrentar la culpa en su comunidad rural.
- Cordobeces la película. Estreno: 15.10.2026. Duración: 88 min. Clasificación: G. Género: Comedia. Una documentalista estadounidense viaja a Córdoba para descifrar la felicidad local junto a un instagrammer y termina encontrándose a sí misma.
- Autopista américa 2000. Estreno: 15.10.2026. Duración: 81 min. Clasificación: SP. Género: Thriller. Laura queda envuelta en una red de sospecha internacional al creer que bloquean la visita de su hermana desde Berlín.
- Desobediente. Estreno: 15.10.2026. Duración: 109 min. Clasificación: SP. Género: Documental. El relato de Analía Kalinec y el colectivo "Historias Desobedientes", formado por hijos de genocidas que repudian los crímenes de sus padres.
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- El camino contrario. Estreno: 15.10.2026. Duración: 78 min. Clasificación: SP. Género: Documental. La historia de Hernán Darwin Reyna y El Corte, emblemática banda post-punk porteña de los 80 cuya huella quedó marcada en el rock argentino.
- Xul. Estreno: 15.10.2026. Duración: 104 min. Clasificación: G. Género: Documental. Exploración del universo artístico, visionario y personal del célebre artista argentino Xul Solar mediante archivo inédito y testimonios.
- Yo, narciso. Estreno: 13.08.2026. Duración: 95 min. Clasificación: R-13. Género: Comedia. Una socióloga (Natalia Oreiro) se hace pasar por paciente de un cirujano plástico narcisista (Adrián Suar) para investigarlo, desencadenando un enredo amoroso.
- Lo dejamos acá. Estreno: 08.10.2026. Duración: 98 min. Clasificación: R-13. Género: Comedia. Un psicoanalista interviene secretamente en la vida de sus pacientes hasta que la llegada de un escritor en crisis rompe el equilibrio.
- La casa. Estreno: 08.10.2026. Duración: 108 min. Clasificación: R-13. Género: Thriller. Un hombre vende su casa bajo un contrato que le permite habitarla hasta morir, pero sospecha intenciones oscuras en los compradores.
- Pepita la pistolera. Estreno: 03.09.2026. Duración: 103 min. Clasificación: R-17. Género: Thriller. La historia real de Margarita Di Tullio, reina del hampa marplatense convertida en leyenda tras un triple crimen en 1985.
- Nené y las cosas. Estreno: Sin fecha. Duración: 66 min. Clasificación: G. Género: Documental. Dos hermanas ancianas en un pueblo bonaerense enfrentan la ausencia de su hermano mientras los objetos de la casa cobran presencia.