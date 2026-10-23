Cuesta solo $5000 la entrada y tiene 2x1 los lunes y miércoles: ir al cine como jubilado por poca plata

Ir al cine puede simbolizar un gasto en el caso de las grandes cadenas, pero cuando se trata de nacionales como el Gaumont los valores cambian. En este sentido, jubilados pagan solo $5.300 en aquel, mientras que los lunes y miércoles pueden acceder a un 2x1 en tickets tanto para películas nacionales como internacionales.

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Además de los estrenos INCAA, el Gaumont cuenta con una cartelera variada. Todos los meses se llevan adelante diferentes ciclos que permiten ver desde estrenos famosos hasta clásicos que vuelven a la pantalla como parte de retrospectivas. Por ejemplo, en estos días conviven en cartelera los estrenos comerciales nacional ¿Querés ser mi hijo? y Lo dejamos acá, con la película de terror estadounidense Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma como parte de Kilómetro Cero.

Jubilados pueden acceder a entradas por $5300 y 2x1 en el Gaumont.

En cuanto a la compra de las entradas, se pueden conseguir tanto en boletería del cine como a través de la página. Jubilados pueden acceder a los tickets con valor especial antes de la función presentando su DNI y el recibo o credencial que acredite su pertenencia a este grupo. En el caso de la compra online, basta con seleccionar la opción a la hora de conseguir las localidades.

Qué películas hay en cartelera en el Gaumont este fin de semana del 23 al 25 de octubre

Adolescencia, sexo y muerte en campamento miasma (Preventa). Estreno: 27.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Terror. Una joven cineasta intenta resucitar una franquicia de terror visitando a la protagonista original, sumergiéndose en un mundo de sangre, deseo y delirio.

Estreno: 27.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Terror. Una joven cineasta intenta resucitar una franquicia de terror visitando a la protagonista original, sumergiéndose en un mundo de sangre, deseo y delirio. Para hacer una película solo hace falta un arma. Estreno: 22.10.2026. Duración: 146 min. Clasificación: SP. Género: Documental. El hallazgo en Córdoba de latas de cine filmadas por estudiantes en los años 60 y 70 revela la historia y el trágico final de una generación de cineastas.

Estreno: 22.10.2026. Duración: 146 min. Clasificación: SP. Género: Documental. El hallazgo en Córdoba de latas de cine filmadas por estudiantes en los años 60 y 70 revela la historia y el trágico final de una generación de cineastas. Bit bang. Estreno: 22.10.2026. Duración: 120 min. Clasificación: R-17. Género: Animación. Plataforma y espacio de encuentro comunitario para la animación autoral, independiente y experimental.

Estreno: 22.10.2026. Duración: 120 min. Clasificación: R-17. Género: Animación. Plataforma y espacio de encuentro comunitario para la animación autoral, independiente y experimental. ¿Querés ser mi hijo? . Estreno: 22.10.2026. Duración: 98 min. Clasificación: SP. Género: Comedia. Comedia sobre una polémica historia de amor prohibido con diferencia de edad que desafía las convenciones sociales.

. Estreno: 22.10.2026. Duración: 98 min. Clasificación: SP. Género: Comedia. Comedia sobre una polémica historia de amor prohibido con diferencia de edad que desafía las convenciones sociales. Susana rinaldi, libre . Estreno: 22.10.2026. Duración: 80 min. Clasificación: G. Género: Documental. Un recorrido por la vida y trayectoria de la gran figura del tango a través de archivo, lecturas y recuerdos compartidos con la directora.

. Estreno: 22.10.2026. Duración: 80 min. Clasificación: G. Género: Documental. Un recorrido por la vida y trayectoria de la gran figura del tango a través de archivo, lecturas y recuerdos compartidos con la directora. Tierra de crimen . Estreno: 22.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Drama. Un cortador de caña busca explicaciones tras hallar el cuerpo de una niña en su terreno y enfrentar la culpa en su comunidad rural.

. Estreno: 22.10.2026. Duración: 112 min. Clasificación: R-17. Género: Drama. Un cortador de caña busca explicaciones tras hallar el cuerpo de una niña en su terreno y enfrentar la culpa en su comunidad rural. Cordobeces la película . Estreno: 15.10.2026. Duración: 88 min. Clasificación: G. Género: Comedia. Una documentalista estadounidense viaja a Córdoba para descifrar la felicidad local junto a un instagrammer y termina encontrándose a sí misma.

. Estreno: 15.10.2026. Duración: 88 min. Clasificación: G. Género: Comedia. Una documentalista estadounidense viaja a Córdoba para descifrar la felicidad local junto a un instagrammer y termina encontrándose a sí misma. Autopista américa 2000 . Estreno: 15.10.2026. Duración: 81 min. Clasificación: SP. Género: Thriller. Laura queda envuelta en una red de sospecha internacional al creer que bloquean la visita de su hermana desde Berlín.

. Estreno: 15.10.2026. Duración: 81 min. Clasificación: SP. Género: Thriller. Laura queda envuelta en una red de sospecha internacional al creer que bloquean la visita de su hermana desde Berlín. Desobediente. Estreno: 15.10.2026. Duración: 109 min. Clasificación: SP. Género: Documental. El relato de Analía Kalinec y el colectivo "Historias Desobedientes", formado por hijos de genocidas que repudian los crímenes de sus padres.