Cuesta menos de $700, nació en el conurbano y su creador es el hermano del dueño de Guaymallén: cómo es el alfajor "Tu Turrito"

Cuesta menos de $700, nació en el conurbano y busca destronar a los clásicos del kiosco: cómo es "Tu Turrito", el nuevo alfajor argentino.

Un nuevo alfajor comenzó a llamar la atención en los kioscos del oeste bonaerense. Se fabrica en Merlo, tiene una fuerte identidad barrial y llega con un precio que busca competir directamente con las opciones más económicas del mercado. Se trata de Tu Turrito, una marca que apuesta a conquistar a los fanáticos de las golosinas argentinas con sabores conocidos, un tamaño generoso y un valor accesible.

{{{htmlAmp}}}

Cada unidad pesa aproximadamente 50 gramos y actualmente se consigue por entre $600 y $700, dependiendo del comercio. La propuesta cuenta con tres variedades, dulce de leche, chocolate y membrillo. En su presentación, la marca busca recuperar esos sabores tradicionales que forman parte de la clásica merienda argentina y trasladarlos a un producto pensado para el consumo cotidiano.

El alfajor que nació en Merlo y quiere llegar a todo el país

Detrás de Tu Turrito se encuentra Marcelo Basilotta, hermano de Hugo Basilotta, vicepresidente de la fábrica de alfajores Guaymallén, e impulsor de un proyecto que tiene al oeste del conurbano como parte central de su identidad. La marca combina una estética popular con referencias a la vida cotidiana de los barrios y busca diferenciarse de las grandes compañías del sector desde una propuesta de cercanía.

La idea no es posicionarlo como una golosina premium, sino como un alfajor para esos momentos habituales que acompañe el mate, que resuelva una merienda o para comer algo dulce durante un viaje en tren o colectivo. Por eso, el precio ocupa un lugar importante dentro de la estrategia. Con unidades que rondan los $700, el producto intenta ubicarse dentro de una franja económica y competir por un lugar en los mostradores de kioscos y almacenes.

La propuesta de Tu Turrito cuenta con tres variedades, dulce de leche, chocolate y membrillo.

La marca presentó tres versiones que se diferencian principalmente por su cobertura y relleno. El negro lleva dulce de leche y baño de repostería semiamargo, mientras que el blanco combina el mismo relleno con una cobertura de repostería fantasía blanca. La tercera alternativa es el Turrifruti, que reemplaza el dulce de leche por membrillo y suma también una cobertura blanca.

Desde la empresa aseguran que prestan especial atención a las distintas etapas de elaboración, desde la elección de los ingredientes hasta los controles finales, con el objetivo de mantener un producto accesible sin descuidar sus estándares de calidad.

Aunque el proyecto comenzó a hacerse conocido principalmente en Merlo y otros puntos de la zona oeste, sus impulsores tienen una meta mucho más amplia, lograr que Tu Turrito llegue a kioscos, almacenes y supermercados de distintos puntos del país.