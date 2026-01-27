Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 27 de enero 2025

Cuenta DNI arrancó el 2026 consolidada como una política concreta de alivio al consumo en la provincia de Buenos Aires. Con más de 10 millones de personas usuarias, la billetera digital del Banco Provincia renovó promociones y amplía topes de reintegro en un contexto donde cada peso cuenta.

Este martes 27, el último de enero, no es la excepción: hay descuentos activos en supermercados del interior bonaerense, beneficios especiales en mayoristas y una batería de promos que atraviesan desde alimentos básicos hasta gastronomía, balnearios y marcas históricas del verano argentino.

Supermercados: qué descuento se puede usar hoy martes

Hoy martes rigen beneficios clave para quienes hagan compras grandes. En supermercados del interior bonaerense, Cuenta DNI ofrece 15% de descuento los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana, válido desde tickets de $30.000. Participan cadenas como 5mentarios, Supermercado Caseros, Super San Lorenzo, Super Sofía, Chacabuco y Red Minicosto, entre otras.

Además, Nini Mayorista mantiene su promo exclusiva de los martes: 15% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, al pagar con Cuenta DNI en sucursales adheridas. Un beneficio pensado para familias y compras al por mayor.

Verano 2026: marcas clásicas y balnearios con 25%

Una de las grandes apuestas de enero es el nuevo beneficio para marcas emblemáticas del verano. Cuenta DNI ofrece 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca, en locales como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro y Chichilo, entre muchos otros.

La promo también incluye balnearios y paradores históricos de la Costa Atlántica como Torreón del Monje, Mute, Guardalavaca, Marbella y El Calamar Loco. Una estrategia que combina consumo, turismo y cultura popular.

Comercios de barrio, ferias y gastronomía: el ahorro que se acumula

Si bien hoy no sea viernes, sigue vigente la información clave para planificar la semana. Los comercios de cercanía —ahora con carnicerías, granjas y pescaderías— ofrecen 20% de descuento los viernes, con nuevo tope de $5.000 por día, lo que permite ahorrar hasta $25.000 en enero, ya que el mes tiene cinco viernes.

Además, continúan los 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, con tope de $6.000 semanal, y el beneficio en universidades, con el mismo porcentaje. A eso se suma un beneficio especial en gastronomía los fines de semana, con un ahorro de hasta $8.000; y el 25% off en Full YPF los sábados y domingos (sin incluir combustibles).