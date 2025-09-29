Cuenta DNI: cuáles son los últimos descuentos que quedan en septiembre 2025

Todavía estás a tiempo de aprovechar descuentos con Cuenta DNI en ferias, carnicerías, garrafas, universidades y supermercados.

La billetera Cuenta DNI es la herramienta de pago más utilizada en la provincia de Buenos Aires, y no solo por su practicidad. En un contexto de crisis económica persistente, los descuentos y reintegros que ofrece son una estrategia central para estirar el salario, llegar a fin de mes y, al mismo tiempo, reactivar la economía de cercanía.

Durante septiembre de 2025, el Banco Provincia mantuvo beneficios clásicos —como rebajas en alimentos, ferias y mercados— y sumó nuevas propuestas estratégicas, entre ellas descuentos en garrafas y cuotas sin interés en comercios. A pocos días de terminar el mes, todavía quedan promociones que los usuarios pueden aprovechar.

Uno por uno, todos los descuentos para aprovechar con Cuenta DNI antes que termine septiembre

Descuentos en alimentos y ferias: los más buscados

Uno de los beneficios más utilizados es el 40% en ferias y mercados bonaerenses, disponible todos los días con un tope semanal de $6.000. Este tipo de rebajas dinamiza tanto el consumo familiar como la venta directa de productores locales.

Garrafas y universidades

En un país donde el acceso al gas envasado es una necesidad en vastas zonas del conurbano y el interior, el 40% de descuento en garrafas —con un tope mensual de $12.000— aparece como un beneficio clave. Es una medida que no solo alivia el bolsillo, sino que también tiene un fuerte impacto social.

Otro de los puntos destacados es el 40% en locales adheridos dentro de universidades bonaerenses, hasta $6.000 por semana, lo que representa un estímulo directo para estudiantes y trabajadores en el ámbito académico, un sector históricamente golpeado por la falta de recursos.

Cuenta DNI.

Supermercados y cuotas sin interés

Si bien las fechas de rebaja en supermercados varían según la cadena, el beneficio es uno de los más esperados por los bonaerenses, que suelen organizar las compras del mes en función de esos días puntuales.

Además, la billetera ofrece cuotas sin interés en comercios no alimenticios con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación. Esta alternativa se volvió fundamental para quienes necesitan adquirir bienes durables sin resignar liquidez inmediata.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de septiembre 2025