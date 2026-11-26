Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, anunció un sorteo de entradas para presenciar los dos recitales que Luciano Pereyra ofrecerá en Mar del Plata los próximos sábado 5 y domingo 6 de diciembre. La iniciativa se canaliza a través de las redes sociales oficiales de la aplicación y ofrece a las personas usuarias la posibilidad de participar por localidades para cualquiera de las dos fechas previstas en la ciudad balnearia.

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Según informó la entidad mediante su convocatoria oficial, quienes deseen inscribirse deben ingresar a la aplicación Cuenta DNI o completar el formulario habilitado en el sitio web (bancoprovincia.com.ar/Sorteos/lucianopereyramdq). Los nombres de las personas ganadoras serán anunciados el viernes 27 de noviembre a través de las historias en las redes sociales de la billetera digital. "Viví una noche llena de emociones y cantá cada tema principio a fin", destacaron.

El proceso para sumarse al sorteo de entradas del show de Luciano Pereyra consta de tres instancias simples:

Acceso al formulario: Ingresar desde la aplicación Cuenta DNI o mediante el enlace directo publicado por el Banco Provincia

Ingresar desde la aplicación Cuenta DNI o mediante el enlace directo publicado por el Banco Provincia Elección de funciones: El sorteo contempla localidades para los espectáculos programados para el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre .

Fecha del anuncio: El resultado se comunicará el 27 de noviembre en las historias oficiales de Cuenta DNI.

Expectativa por los shows de Luciano Pereyra en Mar del Plata

Las presentaciones forman parte de la gira nacional e internacional de presentación de Te sigo amando, el nuevo trabajo discográfico editado por el cantautor este año. Ambos conciertos tendrán lugar en el Teatro Radio City de Mar del Plata (ubicado en el complejo de San Luis entre San Martín y Rivadavia), marcando su regreso a la ciudad casi un año después de sus dos recitales realizados en enero pasado en el club Once Unidos.

Luciano Pereyra se presenta en el Teatro Radio City de Mar del Plata.

Para quienes opten por adquirir localidades de manera directa, las entradas salieron a la venta a través de la plataforma Plateanet con valores que oscilan entre los $70.000 y los $150.000.

De acuerdo con lo adelantado por la producción, el tour Te sigo amando cuenta con una puesta en escena renovada y recorre canciones del álbum homónimo, en el que Pereyra explora géneros como el pop, las baladas, el cuarteto, la cumbia y el chamamé, propuesto como un "amplio recorrido por el amor en todas sus formas", junto a colaboraciones de artistas como David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q’Lokura.

Antes de desembarcar en la costa atlántica, la gira incluyó escalas en Salta, Tucumán, Río Cuarto, Corrientes, Rosario, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Tandil y Junín, además de presentaciones internacionales previstas en España (Barcelona y Madrid), Paraguay y Chile.