Cuenta DNI sostiene durante noviembre su esquema de beneficios distribuidos a lo largo de la semana en rubros esenciales como alimentos, gastronomía, educación y cuidado animal. Dentro de ese calendario, la billetera digital del Banco Provincia ofrece un 30% de ahorro todos los sábados en pet shops y veterinarias adheridas, consolidándose como una herramienta habitual para afrontar gastos de alimentación balanceada, accesorios y atención clínica.

{{{htmlAmp}}}

Según el buscador oficial de la entidad financiera bonaerense, la promoción abarca un total de 12.475 registros de comercios distribuidos en localidades de toda la provincia de Buenos Aires, divididos entre los rubros Artículos para mascotas y Veterinaria.

Cómo funciona el beneficio de Cuenta DNI y con qué consumo se alcanza el tope de reintegro

Para obtener la devolución máxima prevista por el banco en cada jornada habilitada, conviene considerar los parámetros vigentes del programa:

Porcentaje y techo semanal: El descuento es del 30% todos los sábados de noviembre, con un tope de reintegro unificado de $8.000 por sábado y por persona .

Monto óptimo de compra: El límite de devolución se alcanza realizando consumos por $26.600 en el día (en un mes de cuatro sábados, el ahorro acumulado puede llegar hasta los $32.000 por cuenta).

Acreditación del dinero: El reintegro se refleja en los movimientos de la cuenta vinculada a la aplicación dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

La promoción de Cuenta DNI abarca a más de 12.475 veterinarias y tiendas de mascotas en toda la provincia.

Todas las claves y la letra chica para no perder el descuento en veterinarias y tiendas de mascotas

Más allá del porcentaje de rebaja, las bases y condiciones de la promoción establecen requisitos operativos que resultan determinantes al momento de pagar en el mostrador:

Medios de pago habilitados: El beneficio rige únicamente para compras abonadas a través de la aplicación mediante "Pagar QR" con débito en cuenta , "Link de pago" o pago "Clave DNI" en terminales Posnet y/o Cuenta DNI Comercios.

El beneficio rige únicamente para compras abonadas a través de la aplicación mediante , o pago en terminales Posnet y/o Cuenta DNI Comercios. Medios excluidos: La promoción no aplica a pagos efectuados desde la aplicación con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, tarjeta Visa Débito ni mediante transferencias.