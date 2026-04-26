Cuenta DNI: los descuentos que hay para el domingo 26 de abril 2026

Los descuentos con la billetera virtual del Banco Provincia.

La billetera digital del Banco Provincia continúa ofreciendo durante los fines de semana una variedad de beneficios similar a la que mantiene en los días hábiles. De esta manera, Cuenta DNI se afianza como una herramienta útil para aliviar el gasto de los usuarios, especialmente en un contexto donde muchas personas intentan cuidar más su economía frente al aumento de los costos cotidianos.

Las promociones abarcan sectores esenciales como alimentos, transporte y compras de todos los días, con distintas ofertas disponibles, por ejemplo en carnicerías. Estos descuentos se aplican en rubros clave para la vida diaria e incluyen condiciones como topes de reintegro y requisitos específicos, además de estrategias para aprovechar mejor el ahorro. Este domingo, los beneficios también se extienden a áreas como gastronomía y supermercados, que se pueden aprovechar al máximo.

Los beneficios con Cuenta DNI para este domingo

Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.

Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

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