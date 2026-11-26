Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, habilitó la posibilidad de realizar depósitos a plazo fijo en dólares directamente desde la aplicación, sumando una alternativa de inversión en moneda extranjera junto con las operaciones de compra, venta y transferencia de divisas incorporadas previamente.

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De acuerdo con la información oficial de la entidad bonaerense, los plazos fijos en dólares se pueden constituir por períodos que van de 30 a 540 días, con tasas anuales de entre el 1,25% y el 4,5% (sujetas a las condiciones vigentes al momento de la operación). La operatoria se encuentra habilitada de lunes a viernes, entre las 6 y las 21, y está destinada a personas mayores de 18 años.

Requisitos y paso a paso para invertir en dólares desde Cuenta DNI

Para operar con esta herramienta dentro de la aplicación del Banco Provincia se deben cumplir condiciones básicas y seguir un procedimiento unificado:

Caja de ahorro en dólares: es necesario contar con una caja de ahorro en moneda extranjera y tener los fondos acreditados. Quienes aún no posean una pueden abrirla desde la misma app sin costo.

Acceso desde "Invertir": una vez habilitada la cuenta, el usuario debe ingresar al menú Invertir , seleccionar la moneda ( pesos o dólares ), definir el plazo deseado y confirmar la constitución.

Operatoria integral en la app: el servicio se integra al resto de las funciones de la billetera, como compra y venta de dólares, descuentos y préstamos personales, sin requerir trámites presenciales en sucursal ni ingreso al home banking para estas gestiones.

La función de inversión en moneda extranjera convive con las opciones en pesos dentro de una misma sección de la aplicación, facilitando el seguimiento de las colocaciones. Como toda inversión financiera, las tasas informadas corresponden a las vigentes al momento de su publicación y conviene revisar dentro de la aplicación los plazos disponibles y las condiciones de cada colocación antes de confirmar.

Cuenta DNI permite comprar y vender dólares en nuevo rango horario.

Cómo comprar dólares en Cuenta DNI en tres simples pasos

La entidad financiera bonaerense habilitó la operatoria todos los días de la semana, de 8 a 20 horas, tanto en su aplicación móvil como en el home banking BIP. Antes de iniciar la gestión, el usuario debe contar con una caja de ahorro en dólares abierta en el Banco Provincia y vinculada a su perfil.

Cumplida esa condición previa, el trámite dentro de la plataforma se resuelve en tres instancias: